Sastre: «Reunir a toda la oposición en una misma mesa, fue el primer paso de lo que pretendemos para la ciudad»

El Intendente se refirió al encuentro que mantuvo días atrás con todos los candidatos a intendente que participaron de las elecciones del pasado 30 de julio. “Nosotros lo que queremos es que los mejores en lo suyo, puedan aportar al crecimiento de Madryn. No me interesa qué bandera política tengan, o qué colores representen. Acá la única bandera es la de Puerto Madryn. Si pueden sumar y aportar, bienvenido sea” manifestó Gustavo Sastre

Tras haber sido elegido intendente reelecto de la ciudad, Gustavo Sastre había anunciado que llamaría a todos los candidatos que participaron de las elecciones para el cargo a intendente, y los reuniría con el fin de poder avanzar en un trabajo conjunto, dejando de lado diferencias de colores o partidos. “Que cada uno represente a un partido distinto, no quiere decir que tengamos objetivos diferentes. Cuando uno presenta su propuesta para conducir los destinos de la ciudad, hay un abanico de proyectos que obviamente pueden llegar a ser muy útiles para la comunidad. Pero normalmente en Madryn por lo que hemos vivido en las últimas gestiones, que han sido buenas, una vez llevadas a cabo las elecciones, el que gana conduce y los que no logran el triunfo, recién vuelven con sus propuestas tres años y medio después, para una nueva campaña. A mi en lo personal no me interesa que sea de esa forma, y queremos cambiarlo”, indicó el intendente.

“El primer paso de lo que pretendemos para Madryn, era reunirlos en una misma mesa para que puedan entender que las metas son muy similares. Desde el principio de la gestión, hemos invitado a todos aquellos que se sientan en condiciones de sumar, para el bien de los vecinos. Y saber de qué partido son o a qué bandera política representan, nunca fue un impedimento para nosotros, y tampoco lo será a futuro”.

PRIMER ENCUENTRO

Para el Intendente la reunión celebrada días atrás “tiene que ser el primero de muchos encuentros. Cuando se desarrollaron las elecciones, dijimos que los íbamos a convocar, y lo hicimos. Porque no queremos que las cosas queden solo en discursos, la gente ya está cansada de eso. Nuestra gestión seguirá avanzando en cada rincón de la ciudad, con obras públicas como las que venimos llevando adelante hace 12 años en Madryn, con áreas municipales activas abordando cada inquietud del vecino, y con un trabajo articulado entre el público y el privado para seguir potenciando las acciones conjuntas que llevamos adelante, y que han dado resultados de gran dimensión, por ejemplo, en el turismo. Llevamos a Madryn al cuarto escalón de destinos elegidos en todo el país, cuando antes de la pandemia estábamos en el puesto número 17. Eso responde a las acciones que hemos podido profundizar entre todos”.

En otro orden, Sastre explicó que “imaginen que yo tengo un problema en un área en particular, que debe ser conducida por un profesional, y alguien viene y me dice ‘el mejor de todos en la ciudad es este vecino, pero milita en otro partido’. A ustedes les parece que yo podría dejar de lado ese cuadro profesional o político, por el solo hecho de que representa otra bandera? Acá la única bandera que representamos todos, es la de Puerto Madryn. Nosotros lo entendemos así, y pretendemos que el resto lo entienda de la misma manera” dijo.

“SE NECESITA DE TODOS”

Para el Intendente, los tiempos políticos que se avecinan, no serán fáciles, pero señala que “son etapas que en algún momento ya hemos atravesado, y hemos sabido superar. Pero no podemos descuidar los procesos que hemos caminado en esas instancias, porque son los momentos que nos enseñaron cómo superar obstáculos, y los que nos dieron sobradas pruebas de que si estamos todos juntos, es mucho más fácil lograr objetivos. De hecho, existen posibilidades de que algunos de los que participaron del encuentro realizado hace algunos días en intendencia, se sumen al equipo de trabajo del Municipio”, aclaró Sastre.

Añade el intendente que “no pretendo que los demás candidatos se hagan justicialistas, o que alguno cambie su bandera o su parecer, solo pretendo que si tienen algo que sirva para sumar y darle mayores beneficios a la gente, se acerquen para dejar los recelos de lado y avanzar decididamente hacia adelante. Eso es lo que necesita el vecino, que mostremos madurez y podamos visibilizar que los objetivos, son prácticamente los mismos”. Y terminó diciendo que “al fin y al cabo cuando vamos a procesos electorales, todos los candidatos dejamos en claro que la meta principal es el bienestar de los madrynenses. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de demostrar que eso es realmente lo que pensamos, y lo que pretendemos para la ciudad, gobierne el partido que gobierne”, cerró.

