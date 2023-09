Sastre recibió a Menna en la Legislatura: «Debemos llevar adelante una transición sana y responsable»

El actual Vicegobernador de la Provincia, Ricardo Sastre, recibió esta mañana en la Legislatura Provincial la visita de su par electo, Gustavo Menna, que estuvo acompañado por varios de los Diputados que asumirán a fines de 2023 sus bancas oficialistas.

“Debemos llevar adelante una transición sana y responsable. Acá no importan las banderas políticas. Ya con el resultado puesto de las elecciones provinciales, debemos apostar a un trabajo articulado que nos permita sostener el desarrollo que hemos tenido en este último tiempo en la provincia, y por supuesto seguir mejorando el bienestar de los vecinos de Chubut. Esa es nuestra responsabilidad en estos últimos meses de mandato, y no difiere demasiado de los objetivos que tendrá el gobierno entrante” dijo el Vicegobernador Ricardo Sastre sobre el encuentro y la recorrida con Menna.

“Con Gustavo nos une una gran relación personal que viene de mucho antes de que tuviéramos que enfrentarnos en distintas boletas electorales. Nuestros partidos evidentemente tienen contrastes, son ‘modelos’ de gobierno diferentes, si se quiere. Pero eso no modifica el trato que siempre hemos tenido, y lo que pretendemos es que haya una apertura total y absoluta de acá hasta que finalice nuestra gestión”.

NUESTRA RESPONSABILIDAD

Para el actual Vicegobernador, esta transición es un buen escenario de cara a las acciones que deberán llevar adelante con compromiso mutuo.

“Es nuestra responsabilidad como dirigentes con responsabilidades públicas. Y además, en esto de que las metas no difieren demasiado, las propuestas electorales pueden diferenciarse, pero no los objetivos finales. Tanto nosotros en el final de esta gestión, como ellos cuando inicien su periodo de gobierno, vamos a querer seguir potenciando el desarrollo de esta provincia, y seguir mejorando la calidad de vida de todos los vecinos de Chubut”.

LA LEGISLATURA

En cuanto al escenario que tendrá Gustavo Menna para desarrollar sus tareas, y el cual recorrió ayer en conjunto con el actual Vicegobernador, Sastre explicó que “entregamos una legislatura muy avanzada con respecto a lo que era antes. Un poco por el empuje digital que significó la pandemia, y otro por el perfil innovador que queríamos darle, hoy resulta que está digitalizado prácticamente todo. Hay trámites y tareas que se mantienen como se hicieron históricamente, pero casi todo está predispuesto para ser resuelto en forma virtual, como el caso de las firmas digitales de un tienen los diputados, las transmisiones en vivo de las sesiones por las plataformas propias, la página web de un fue inaugurada a mitad de nuestro mandato con una impronta nueva. Hemos hecho mucho, y Gustavo se encontrará con un lugar de trabajo adecuado a la responsabilidad que significa el Poder Legislativo”.

Por último, Sastre señaló que “estos encuentros y reuniones con Gustavo Menna y diferentes representantes del gobierno electo, seguirán sostenidos en el tiempo, con la frecuencia que sea necesaria”.

