Sastre presentó las medidas preventivas para la flexibilización de las actividades recreativas

A partir del sábado se habilitará la pesca de costa, las actividades náuticas no motorizadas, se podrá correr, trotar y caminar siempre de forma individual dentro del predio comprendido entre Zanja de Guardia y Cerro Avanzado



El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre presentó el marco normativo para la flexibilización de actividades deportivas y recreativas que podrán realizarse desde el próximo sábado. Regirán según la terminación del DNI por par e impar, entre las 8 y las 17 horas y el único espacio público permitido para el esparcimiento será el comprendido entre la Zanja de Guardia y Cerro Avanzado. Además desde este viernes podrán funcionar clubes, gimnasios e instituciones deportivas que cumplan con las normativas de sanidad, así como también el Cementerio.

“Lo que buscamos con esta resolución es no generar más dudas ni inconvenientes a los vecinos. Debemos tratar de implementar medidas en conjunto para el bien de toda la sociedad. Si bien nosotros mantuvimos intensas reuniones con distintos sectores como el atletismo, el ciclismo, la pesca con quienes veníamos armando determinados protocolos y tareas para llevar adelante hasta que nos encontramos con la novedad del último decreto anunciado por el Gobierno Provincial por lo que debimos modificar algunos aspectos del marco normativo”, explicó el Jefe Comunal.

Además, añadió que dentro de esta flexibilización se amplió el horario de los comercios que funcionarán hasta las 19.30 horas los sábados inclusive y que aplicará desde este jueves. También abrirá el Cementerio que funcionará de lunes a viernes de 8 a 14 horas.



“Con el mismo énfasis que han solicitado la apertura de actividades, les pido que tengan responsabilidad y conciencia en las medidas de distanciamiento social a la hora de llevarlas adelante. Nosotros aquí tenemos en juego la salud de toda la ciudad no quiero que porque un grupo de irresponsables transgredan las normas se ponga en peligro a toda la sociedad”, puntualizó Sastre.



Por otra parte, el secretario de Gobierno, Martín Ebene explicó que “las medidas tienen dos ejes, están orientadas a las actividades deportivas y recreativas en los clubes, gimnasios e instituciones deportivas en general y por otro lado en los espacios públicos. En el caso de los primeros, cada una responde a su propio protocolo, respetando las capacidades máximas, que las prácticas de los deportes que se realizan sean unipersonales y que el calendario de asistencia de las personas a estos establecimientos sea conforme a la terminación del DNI, al igual que para la circulación en general”.

“Respecto a los espacios públicos se va a habilitar un gran espacio que va a estar comprendido entre la Zanja de Guardia y Cerro Avanzado. Dentro de este espacio que va a estar habilitado en un rango horario de 8 a 17 horas. El acceso cerrará a las 16 también será de acuerdo a la terminación del DNI y los domingos será de ambas terminaciones”.



Actividades

Se podrá pescar de costa, caminar, trotar y carrera simple, de forma individual. Las actividades unipersonales en vehículos no motorizados como bicicletas rollers y actividades náuticas unipersonales de esparcimiento con acceso desde la costa. Los días habilitados serán lunes, miércoles y viernes para los DNI terminados en número par. Martes, jueves y sábados para DNI terminados en número impar. Mientras que los domingos podrán hacerlo ambas terminaciones. El rango horario será de 8 a 17 horas y el máximo para el ingreso será a las 16, se deberá presentar la documentación necesaria para circular: DNI y documentación del vehículo, si correspondiera.

Para la práctica de las actividades permitidas se establecerá en la cinta asfáltica, tres carriles con las siguientes características:

1. Primer carril desde la derecha, exclusivamente para las actividades peatonales (correr, caminar).

2. Segundo carril desde la derecha, sugerida para las actividades con vehículos no motorizados (bicicletas, rollers, skates, etc.).

3. Tercer carril desde la derecha, sugerida para la circulación vehícular exclusivamente para el acceso a las zonas costeras autorizadas. El desplazamiento de los vehículos deberá respetar la velocidad máxima de 30km/h. Asimismo, no se permitirá la circulación de vehículos con más de dos ocupantes en el interior de su cabina.

Asimismo, durante la práctica deportiva, se deberá respetar las siguientes distancias de seguridad:

Para caminar, entre personas 4 metros en la trayectoria y 2 metros a los lados

Para correr, entre personas 10 metros en la trayectoria y 2 metros a los costados

Para los deportes practicados con vehículos no motorizados: entre personas, 20 en la trayectoria y 2 metros a los costados

Pesca, entre personas, 20 metros.

En cuanto a las restricciones:

No está permitido formar grupos para la práctica de las actividades autorizadas

No está permitido cocinar en el sector delimitado en el Artículo 1º de la presente Resolución

Solo se permitirá llevar mascotas con correa.

Una vez concluida la práctica, recolectar los residuos generados para disponerlos en los domicilios particulares.

Se sugiere el uso de tapabocas o buff en la práctica de las actividades permitidas.

Realizar la elongación post ejercicios en los domicilios particulares, una vez concluida la práctica.