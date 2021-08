Sastre presentó la ordenanza a través de la cual se otorgan beneficios para quienes contraten a personas con discapacidad

El Intendente hizo entrega de la normativa N°12.013, que prevé descuentos en Ingresos Brutos para empleadores que cumplan con ciertos requisitos. El Jefe Comunal remarcó que seguirán trabajando para fortalecer la inclusión y la igualdad de oportunidades

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, entregó hoy la Ordenanza N°12.013, a través de la cual los contribuyentes que contraten a personas con discapacidades obtendrán beneficios impositivos. Puntualmente, la norma creó el Sistema de Beneficios para el Empleador Inclusivo (SIBEI) y contempla exenciones a quienes tributen Ingresos Brutos en la Municipalidad y se encuentren en esta situación.

Esto se hizo en el marco del Consejo Municipal de Discapacidad. Cabe destacar que el sistema en cuestión será adicional a otros beneficios que posea el contribuyente directo y que incorpore a personas con discapacidad, en el marco del programa “Empleo con Apoyo”, que es llevado a cabo por la organización no gubernamental llamada “Juntos Podemos”.

Inclusión e igualdad

Al respecto, el Intendente dijo: “Este tipo de iniciativas no hacen más que fomentar la inclusión y la igualdad, que es un eje de esta gestión y que seguirá siendo un punto clave para las políticas públicas que busquemos desarrollar. Poder presentar esta ordenanza nos llena de orgullo y esperamos que los efectos sean sumamente positivos”.

En este mismo sentido, Sastre precisó: “Esta normativa surge luego de haber escuchado las preocupaciones del colectivo de personas con discapacidad. Atendimos sus inquietudes y rápidamente nos pusimos a trabajar para otorgar las respuestas que ellos esperaban”.

Diferentes escalas

La normativa impulsada por el Ejecutivo y aprobada en la última sesión del Concejo Deliberante prevé tres escalas diferentes. Por un lado, los empleadores que contraten de una a cinco personas con discapacidad tendrán una exención de hasta el 5% del impuesto a los Ingresos Brutos por el tiempo que dure la relación laboral.

Por su parte, para quienes contraten de seis a 10 personas, la exención será de hasta el 7% y quienes tomen a más de 10 contarán con una reducción de hasta el 10%, siempre hablando de Ingresos Brutos y por el tiempo que dure el vínculo de trabajo.

Requisitos

Los empleadores que estén interesados en sumarse al SIBEI deben cumplir con determinadas características, como tener la habilitación municipal actualizada, no haber realizado despidos sin causa por un período de seis meses, no tener sanciones laborales vigentes por trabajo no registrado, presentar el Formulario 931 actualizado y tener el alta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En tanto, las personas con discapacidad que sean mayores de 18 años podrán acceder al nuevo programa “Empleo con Apoyo”, también creado a través de la misma ordenanza, siendo desocupados, poseer el Certificado Único de Discapacidad (CUD) actualizado y teniendo residencia en Puerto Madryn.

Más beneficios

Además, a través de la Secretaría de Gobierno se garantizará que las personas inscriptas en el Registro de Personas con Discapacidad del Programa ECA accedan a los cursos de Manipulación de Alimentos, con ajustes al Diseño Universal del Aprendizaje, creando las condiciones necesarias para obtener el Carnet de Manipulación de Alimentos y la Libreta Sanitaria Electrónica, sin costo alguno en su emisión

En tanto, los responsables de esta iniciativa serán los encargados de articular entre empleadores del sector privado y las personas inscriptas en el Registro de Personas con Discapacidad del Programa ECA, contando con el apoyo de la Subsecretaría Municipal de Empleo que, además, será la institución que verifique la situación del empleador ante el Registro Público de Empresas con sanciones laborales y ante la Secretaría de Trabajo de Chubut.

Control

Cabe destacar que la ordenanza también prevé que en forma periódica el equipo técnico del programa “Empleo con Apoyo” realizará el seguimiento de los beneficiarios, a fin de comprobar que se encuentren cumpliendo las condiciones plasmadas en el programa, pudiendo graduar los apoyos en función de la evaluación que se realice.

Por su parte, los empleadores deberán informar a los responsables del Programa ECA los cambios que ocurran en cuanto a las condiciones laborales y vinculación de las personas con discapacidad contratadas en el marco de la misma propuesta. Ante el incumplimiento de las condiciones acordadas, se darán de baja las exenciones impositivas del SIBEI con previo aviso.