Sastre presentó al Gobierno Provincial su plan de «salidas recreativas» en Madryn

Se ajustan a la flexibilización dispuesta desde el Gobierno Central, y el Municipio está a la espera de la aprobación. En Madryn apuntan a los chicos hasta 18 años. Será una hora diaria, comprendida en el espacio de 14 a 16 horas.

Los niños y jóvenes hasta 14, serán acompañados por un mayor, y aquellos que tengan entre 15 y 18 años, podrán hacerlo solos. No están habilitados los espacios públicos. Las salidas se rigen por la terminación de DNI del mayor que los acompañe si son menores. El tapaboca es obligatorio para todos aquellos chicos mayores de dos años.



Sastre presentó el plan de salidas recreativas para la ciudad de Madryn, al Gobierno Provincial, aunque obviamente con las restricciones del caso.Se trata de una hora diaria, comprendida entre las 14 y las 16. Estás podrán ser solo en el frente de sus viviendas, de esquina a esquina, y no están habilitados los espacios públicos como plazas, pistas de ejercicios y demás. Si son menores de 14 tendrán que estar acompañados por un mayor, que no integre los grupos de riesgo.

“Vamos a intentar descomprimir la situación de los más chicos” admitió el Intendente, y presentó parte de un plan que fue elevado al Gobierno Provincial, ya que la autoridad de aplicación de las normas previstas en el periodo de cuarentena, sigue siendo la Policía de la Provincia, dependiente del Ministerio de Seguridad.

“Avanzaremos en dejar a los menores de 18 años que tengan una hora diaria para poder salir afuera de sus casas, en el horario comprendido de 14 a 16. Será en el frente de la vivienda, de una esquina a la otra pero siempre sobre la misma vereda, ya que el control policial se seguirá rigiendo por el número de terminación de DNI. Los chicos podrán salir una hora diaria los días lunes, miércoles y viernes si el mayor que los acompaña es terminación par, y martes, jueves y sábado aquellos que sean acompañados por un mayor con terminación impar.

Los mayores de 14 años y hasta 18, podrán hacerlo solos, aunque claramente según la terminación de documento que tengan. En el caso de los menores de 14, el mayor que los acompañe no podrá formar parte de los grupos de riesgo, como por ejemplo los mayores de 60 años” explicó el Intendente, aclarando además que “el tapaboca es de uso obligatorio para todos los que sean mayores a los 2 años de edad”.

Sastre indicó que “se trata de un trabajo conjunto que hemos llevado adelante con autoridades del Hospital, y en esta primera etapa de flexibilización, los adultos mayores quedarán exceptuados de estos beneficios por razones obvias. Hay algo que es muy importante resaltar y en esto dependemos pura y exclusivamente de la solidaridad y responsabilidad de la gente. Si esto se desvirtúa de alguna forma, o la ciudad tiene algún caso confirmado de COVID-19, las medidas volverán para atrás. Es importante que esto se entienda” dijo el Intendente.

“Vamos a seguir priorizando la salud de los vecinos. Los días domingos no se permitirán las salidas, porque esto incluiría a pares e impares, y se generará un movimiento mayor en la ciudad, que es justamente lo que no queremos”, explicó Sastre.

Es importante descartar que cada menor de edad acompañando por un mayor, podrá moverse en la cuadra de su domicilio, ya que de esa forma es más fácil de controlar por las autoridades y las fuerzas de seguridad.

Se deben respetar los dos metros de distanciamiento social, están prohibidas las actividades en espacios públicos como plazas, pistas de ejercicios y la costa de la ciudad, y tal como anticipó el Intendente, “no cumplir con estas medidas, derivará en volver todo hacia atrás”.