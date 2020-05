Sastre: “Prefiero el enojo de un sector, antes que poner en riesgo a la totalidad de la población”

A mitad de semana, Gustavo Sastre anunciará nuevas medidas de la cuarentena. Sobre las que alcanzan a adultos mayores dijo “las hemos dejado para lo último, pero no por falta de compromiso. Al contrario, tengo adultos mayores en mi grupo familiar, y cuando todo esto pase quiero abrazarlos otra vez” dijo el Intendente

“Entre el martes y el miércoles vamos a dar a conocer los nuevos alcances de la flexibilización en esta etapa de cuarentena. Lo que tiene que entender el vecino es que no podemos decir ‘bueno aprobamos todo y salgamos a la calle todos juntos’, no es así. La Provincia salió a anunciarlo, y de allí hasta elaborar las nuevas resoluciones, lleva un tiempo. Es un compromiso muy grande el que vamos a tomar, porque acá se pone en juego el trabajo que venimos haciendo. Yo entiendo que la gente tiene ansias de salir, todos las tenemos. Nosotros vamos a seguir respetando las medidas que hemos tomado, con el fin de seguir cuidando a los vecinos. Y más allá de las medidas que anunciemos, claramente confiamos en la gente, y en que cada uno va a seguir cuidándose” pidió el intendente.

Además, admitió respecto al tema de los hoteles y los locales gastronómicos, que “lo estuvimos estudiando, y no estamos aún de acuerdo. Porque nada nos garantiza que no haya un brote de contagios con esos establecimientos, y no hay un protocolo marcado sobre ese sector. Pero eso no significa que no estemos trabajando en el tema. Prefiero el enojo de un sector, antes que poner en riesgo la totalidad de la población”.

Más adelante señaló que “hoy pareciera que algunos objetivos pasan por ver quién flexibiliza primero, quien permite antes. La verdad es que vamos a seguir priorizando a los vecinos. Y a futuro seguiremos trabajando codo a codo con todos los sectores para poder reactivar la economía de la ciudad, y seguir impulsando a esta provincia”.

Con respecto a las flexibilizaciones, el intendente admitió que “no se permitirán deportes grupales, y será de ejecución personal cada actividad como en el caso de atletismo, caminatas y demás. Serán individuales, y estará controlas. En eso hemos acordado con los referentes de cada deporte, para que ellos transmitan eso mismo a sus grupos. Las actividades acuáticas están en carpeta, como el kayac, el buceo, iremos avanzando todos juntos, pero con muchísima responsabilidad”.

“Todas las decisiones que tienen que ver con nuestros adultos mayores, las hemos dejado para lo último. Pero no por una falta de preocupación o de compromiso. Lo hacemos, porque es a quienes más tenemos que cuidar. Yo tengo adultos mayores en mi grupo familiar, y cuando todo esto pase, quiero abrazarlos otra vez” dijo el Intendente.

Sobre el final de sus declaraciones, Sastre confirmó que “ante cualquier incumplimiento, o falta de responsabilidad por falta de la gente, las decisiones van a retrotraerse a cómo están al día de hoy. Depende de los vecinos que podamos seguir avanzando con distintas flexibilizaciones. Somos conscientes que de a poco debemos ir reactivando muchas cuestiones, pero yo no voy a poner en riesgo la salud de la gente”, dijo el Jefe Comunal.

Y cerró diciendo que “ninguna medida de las que se toman desde el Municipio, tiene como objetivo generar un enojo. Espero que la gente lo entienda. Estamos atravesando algo pocas veces visto, y es lo que nos tocó, así qué hay que afrontarlo así, con esfuerzo, trabajo, y por sobre todo, unidad. No hay pueblo unido que no haya soportado los peores escenarios”, culminó.