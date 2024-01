Sastre: “No estamos de acuerdo con el contenido del DNU y con la manera de proceder”

El intendente de Puerto Madryn se refirió al Decreto presentado por el Gobierno Nacional ante el Congreso, que prevé la modificación de cientos de leyes ya sancionadas en nuestro país. “Más allá de no estar de acuerdo con el contenido del DNU, tampoco lo estamos con la manera de proceder. Que el Gobierno Nacional intente de buena forma ordenar este presente, pero con el tratamiento responsable de las leyes, y no con un decreto que avasalle posturas y evite el diálogo y la discusión sana”, dijo Gustavo Sastre

En el día de hoy y a través de sus redes sociales personales, el Intendente de Madryn dejó clara su postura en contra del DNU, de su contenido y de las formas en las que fue presentado, pero además pidió “responsabilidad, sobre todo a los diputados que más allá de representar a un partido, representan a vecinos de todas las provincias. Está en juego un paquete de medidas que llega para empeorar la situación económica y financiera actual. Uno puede estar de acuerdo o no, pero este DNU plantea políticas que empobrecerán aún más a los sectores vulnerables de Argentina. Siempre nos hemos caracterizado por ser un país sumamente solidario. De hecho nos da muchísimo orgullo ver ese contagio generalizado que le ponemos a las cosas que se hacen para darle una mano a alguien. Es inexplicable que pasemos de ser eso, a estar en un ‘nosotros contra nosotros’ permanente”, admitió.

Sastre recordó que “no habíamos marcado quizás una postura desde la presentación del DNU –por ello el posteo– pero sí habíamos salido públicamente a acompañar al Gobernador Ignacio Torres y a sus pares de la Región Patagónica en el reclamo que tiene que ver con la pesca en esta ‘Ley Ómnibus’ y con las innumerables pérdidas que traía eso aparejado para Chubut y las demás provincias del sur del país. Cuando no se está de acuerdo con algo, lo mejor es poder tener la libertad de decirlo. Porque de esa forma, aportando entre todos, vamos a llegar siempre a lograr soluciones para mayor cantidad de beneficiarios. Se trata de concordar y de buscar coincidencias que nos permitan avanzar sin perjudicar a nadie, sobre todo a la gente”.

COMUNICADO EN REDES

En sus redes, el intendente había señalado en un comunicado: “Todos trabajamos diariamente para intentar que nos vaya mejor. Debemos entender y respetar el voto de la mayoría, pero no por eso debemos estar de acuerdo con las formas y las maneras. Imponer un DNU en estas condiciones, no traerá nada bueno, mucho menos con la modificación de tantas leyes. No estamos de acuerdo con la manera de proceder y tampoco con el contenido del decreto, que quita derechos ya ganados” y agrega que “esto merece un tratamiento serio, sabiendo lo que se está poniendo en juego. Porque los beneficios que pierde cada vecino, no tienen color político”.

Sobre ello explica que “muchas de esas leyes hablan de lo que somos como país, y hay que defender lo que es nuestro y lo que se ha ganado, sea un logro de un gobierno o de otro, hay que apostar al beneficio del conjunto”.

En el último tramo del posteo, hace hincapié en apostar a la unidad por encima de los partidos políticos, diciendo que “estaremos siempre a disposición para ayudar y apostaremos en todo momento a trabajar en forma mancomunada con el Gobierno Provincial sin importar las banderas” y solicita “que el Gobierno Nacional intente de buena forma ordenar este presente, pero con el tratamiento responsable de las leyes, y no con un decreto que avasalle posturas y evite el diálogo y la discusión sana. Que los beneficios sean para la gente”, cerró el Jefe Comunal.

