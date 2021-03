El Vicegobernador se refirió al encuentro en Telsen con el Ministro Aranguren, del Gobierno de Macri, en 2017. “Me invitaron a participar como a tantos intendentes de la Provincia, pero el principal orador promoviendo la minería, era Linares. Quizás cree que todos tenemos memoria a corto plazo como él”, dijo

“Ya es de público conocimiento lo sucedido con la sesión de hoy. Tuvimos que resguardar la integridad de los diputados, había gente convocada en los domicilios, rompieron todo en la vivienda de un diputado la noche anterior, y también atacaron dos viviendas que pertenecen a diputados, tirando abajo rejas y portones. Creemos que no estaban dadas las consecuencias, y está a la vista”, indicó el Vicegobernador Ricardo Sastre.

Al respecto, indicó que “pareciera que en Chubut al que piensa distinto hay que romperle todo. Podemos estar de acuerdo en un montón de cosas y en otras no, pero los mismos que en algunas situaciones se quejan de la violencia, luego la promueven. Y hay dirigentes políticos que tienen responsabilidades públicas, como Carlos Linares, presidente del PJ en Chubut, que va acomodando su discurso de acuerdo a los costos políticos que se pagan. No tengo dudas que si hoy Linares fuera Gobernador, estaría impulsando una Ley de Desarrollo Productivo Minero, pero como el Gobernador es otro, que le ganó a él, se para en la vereda de enfrente. No le interesa que a Chubut le vaya bien, porque el que conduce no es él. Ahí radica el problema”.

Además, Sastre recordó que “en 2017 yo era Intendente de Madryn, y fui invitado a Telsen para participar de un encuentro donde se iba a dialogar sobre minería, encabezado por el entonces Ministro Aranguren en el Gobierno de Mauricio Macri. Participé como tantos otros intendentes y jefes comunales de la provincia, y allí el principal orador del encuentro fue Carlos Linares, parece que ahora nadie se acuerda de ese detalle. Y hoy, como presidente del PJ, se para enfrente de Alberto Fernández y fogonea como si fuera el principal opositor de la actividad minera. Me sorprende la corta memoria que tiene, pero es como mencioné anteriormente, se va adecuando su discurso dependiendo del costo político que tenga que pagar”.

El Vicegobernador señaló que “no hicieron más que disparar algún título para los medios, o tirar una bomba en redes sociales, porque jamás participaron para hacerle algún tipo de mejora al proyecto que está dentro de la Legislatura. Sería bueno que como chubutenses, aportaran y contribuyan al diálogo y el consenso, en vez de incentivar los desmanes que venimos viendo” agregando también que “no se trata de aprobar o no una ley, sino de consensuar o disentir, pero en el ámbito que corresponde. Es bienvenido en legislatura si es que quiere participar y aportar modificaciones, ya sea al proyecto minero, a la iniciativa popular o cualquier proyecto que sea de interés para el pueblo chubutense” cerró.