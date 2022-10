Sastre le entregó la vivienda adaptada a un vecino de Puerto Madryn

El Intendente encabezó el acto en el que un ciudadano obtuvo las llaves de su casa. Además, el Jefe Comunal le otorgó lotes a otros habitantes de la localidad y dijo: “Este es uno de los momentos más lindos que podemos vivir”

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, encabezó el acto en el que se concretó la entrega de una vivienda adaptada para un vecino de la ciudad, mientras que otros recibieron la documentación correspondiente de sus lotes con servicios. En dicha oportunidad, el Jefe Comunal destacó este tipo de acciones, afirmando que seguirá trabajando para continuar brindando soluciones habitacionales para la comunidad.

Concretamente, el beneficiario que obtuvo las llaves de su vivienda fue Diego Daniel Sánchez, mientras que quienes recibieron los lotes fueron Bianca Fiorella Di Filippo y Marcela Alejandra Haro.

Esta entrega se enmarcó en el programa PROCREAR II, el cual ofrece soluciones para atender a la diversidad de las demandas habitacionales, a través de una política pública de desarrollos urbanísticos y nuevos espacios públicos e infraestructura que permitan una mejor conectividad. Junto al Plan Nacional de Suelo Urbano, se promueve la generación de la construcción de viviendas y la planificación urbana.

Además, este programa refuerza el compromiso con la inclusión social desde una ampliación de derechos e incorpora criterios de sustentabilidad medioambiental en términos de ahorro de recursos esenciales. Cabe remarcar también que esto cumple un rol estratégico dentro del proceso productivo de la construcción, fomentando la industria nacional, las economías locales y la generación de empleo.

Hecho importantísimo

Al respecto, el Intendente dijo: “Hoy para nosotros no es un día más, no es una jornada cualquiera. Entregarle la vivienda a un vecino es uno de los momentos más lindos que podemos vivir quienes ocupamos cargos públicos. Constantemente trabajamos para seguir brindando soluciones habitacionales para la comunidad y seguiremos gestionando para ello”.

Además, el Jefe Comunal remarcó: “Este es un hecho importantísimo y queremos agradecer la gran predisposición del Gobierno Nacional para que esto sea posible. Nosotros continuaremos trabajando en el desarrollo urbanístico de Puerto Madryn, ya que esta fue una entrega más de vivienda, pero no va a ser la última”.

Los presentes

En el acto de entrega de la vivienda, Sastre estuvo acompañado por la gerente de la sucursal Trelew del Banco Hipotecario, Lucía Hernández; la viceintendenta Noelia Corvalán; la jefa de la Unidad de Atención Integral de Puerto Madryn de la ANSES, Valentina Mansilla Mallada; la jefa del PAMI Agencia Puerto Madryn, Fernanda de Bartolo; el jefe del distrito Puerto Madryn de la Subsecretaría de Pesca de la Nación, Franco Albanesi; todo el Gabinete Municipal; concejales y público en general.