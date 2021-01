Sastre: “La gente y los empleados no pueden ser rehenes del descalabro que hizo la conducción de Servicoop”

El Intendente se refirió a la crisis que atraviesa la Cooperativa. Dijo que “los sueldos de los empleados debe pagarlos Servicoop” y solicitó urgente “que el Consejo de Administración de Unidos y Organizados se ponga a trabajar porque hay barrios como el Mapú Ngefú y el Parque Agro, que necesitan el agua de carácter urgente”



Esta mañana Gustavo Sastre fue consultado por los medios de prensa por la difícil situación que atraviesa la Cooperativa. “Nosotros hace más de un año que venimos diciendo un montón de cuestiones sobre la conducción de UyO y la Lista Roja, y lo que hicieron fue victimizarse diciendo que hablábamos porque éramos oposición. Hoy, algunos meses después, los resultados de los cambios de autoridades, los tres presidentes que rotaron en dos años y las mentiras de poder realizar una gestión sin tarifa, dejaron los resultados a la vista de todos”.



En primer lugar señaló que “no hay que seguir ahondando en el tema de Servicoop, lo que hay que hacer es buscar soluciones. Los empleados deben cobrar su sueldo como corresponde, y si no lo hacen, la culpa no es del Municipio. Acá hay un problema de administración, el Consejo de Administración ha llevado adelante una de las peores gestiones que se recuerden, y hoy a poco de cumplir dos años de mandato, los resultados están a la vista”, dice el Intendente.



Sobre los urgentes, Sastre admite que “me preocupa que los empleados de Servicoop cobren el sueldo, y que se solucionen problemas como el del agua en el Barrio Mapú Ngefú, el Parque Agro y los desbordes cloacales que se dan en distintos puntos de Madryn. Son tareas que dependen pura y exclusivamente de la Cooperativa y sus autoridades, que hasta acá y después de casi 24 meses, no han dado respuestas de absolutamente nada”.

Sobre el tema además dijo que “los sueldos de los empleados de Servicoop, debe pagarlos la administración de la cooperativa. Y este conflicto entre las partes, por los haberes adeudados, no pueden tener en vilo a una ciudad entera”.

DECISIONES

El Intendente Sastre fue consultado sobre quién toma las decisiones hoy en día en la Cooperativa, y admitió que “desde que asumió Unidos y Organizados, no hubo una conducción clara. De hecho tuvieron tres presidentes en menos de dos años de gestión, lo que habla a las claras de la falta de seriedad. En qué gestión han cambiado tres presidentes en menos de dos años. Nunca pasó. Fue algo insólito, pero no hace más que terminar mostrando lo que nosotros venimos diciendo hace dos años”, dijo.

Y agregó al respecto que “todo lo que veníamos anticipando, fue lo que finalmente sucedió. La deuda que han generado en la Cooperativa, no tiene precedentes. Y no había otro final posible que no sea este. Evidentemente tuvieron que llegar a una situación límite para darse cuenta del descalabro que han hecho”.

PREOCUPACIÓN

Admite el Intendente que es grande la preocupación dentro del Departamento Ejecutivo Municipal, y que hubo varias reuniones en las últimas horas con funcionarios del Gabinete.

“Hay cuestiones que me preocupan muchísimo, como la situación del Barrio Mapú Ngefú y el Parque Agroforestal que hace días sufren la falta de un servicio esencial como el agua, y los desbordes cloacales que hay en varios puntos de Madryn. La situación realmente es una locura.

Acompañaremos en todo lo que haga falta para que la cooperativa salga adelante, pero no corresponde que nos hagamos cargo de una entidad que tiene una conducción que lleva dos años de gestión. Ellos son los responsables. De hecho el 19 de diciembre ingresó un pedido de tarifas al Concejo, y fue la única vez que lo enviaron. Sus propios concejales no acompañaron el pedido, y terminaron retirándolo. Están buscando culpables de una situación que llevaron al límite”, cerró.