Sastre inauguró la ampliación del Cuartel de Bomberos de Pirámides

Lo hizo junto al Intendente Fabián Gandón, concejales de la localidad, representantes de la Federación Chubutense de Bomberos, y directivos del cuartel, encabezados por el Presidente José Vera. También participaron vecinos de la localidad

Este miércoles el Vicegobernador Ricardo Sastre, a cargo del Departamento Ejecutivo Provincial, encabezó el acto de inauguración de las obras de ampliación que se han ejecutado en el cuartel de bomberos de la localidad balnearia.

Del mismo participó el Intendente Fabián Gandón, varios ediles de Pirámides, vecinos referentes de distintos sectores de la comunidad como empresarios y comerciantes, y demás autoridades del cuartel local, como el Presidente José Vera y la comisión directiva.

“Todos destacan la labor de los bomberos cuando los necesitamos, pero en medio de ello hay una vida dentro del cuartel, objetivos, metas, que pocos observan mientras ellos no estén en acción. Llevar adelante la vida de un cuartel no es tarea sencilla. Hoy acá nos acompañan autoridades de la Federación Chubutense, y varios de ellos son del cuartel de Madryn. Quizás coincidió el inicio de la gestión de ellos en aquella ciudad con mi primera intendencia, y nos habíamos encontrado un cuartel con muchos problemas de administración. La Tasa de Bomberos que se paga en la ciudad, siendo bien administrada, permitió que Madryn hoy tenga un cuartel que es modelo, por infraestructura y también por maquinaria y flota vehicular. Pirámides puede replicar una acción similar, y con ello administrar la realidad de las instalaciones. Hoy es una felicidad poder estar inaugurando obras de ampliación, y como Estado debemos estar presentes al lado de estas instituciones, acompañando los procesos, y apostando también al crecimiento de las mismas” dijo el Vicegobernador.

Las obras que se inauguraron en el lugar contemplan baños y vestuarios para los que desempeñan sus tareas en forma cotidiana allí, y también dormis, para los bomberos que deban atravesar sus guardias en horario nocturno.

El Intendente Gandón agradeció “la presencia del Vicegobernador Sastre en Pirámides”, y apuntó al “esfuerzo conjunto de todos los sectores para ir en busca de mejores resultados”.

Por su parte, Sastre, explicó que “debemos lograr trabajar juntos más allá de las banderas políticas que cada uno represente. Porque hoy somos oficialismo, mañana podemos ser oposición, pero lo que no debemos perder son los avances con las políticas públicas. Hay mucho que debe perdurar en el tiempo más allá de cualquier inclinación partidaria”.

HOSPITAL Y COMISARÍA

Tras el desarrollo del acto en el cuartel principal de bomberos de Pirámides, el Vicegobernador a cargo del Ejecutivo se tomó un momento para ir a visitar algunas dependencias estatales del lugar.

En primer término estuvo junto a la gente de salud en el Hospital de la localidad balnearia, y también junto a los efectivos policiales recorriendo la comisaría local.

“Entendemos que es parte de lo que queremos implementar. La gente valora muchísimo el cara a cara, el diálogo con la clase política. Y nosotros siempre apuntamos a eso. Estuvimos en el Hospital charlando con la gente de salud que desarrolla allí sus tareas, y también visitamos la comisaría local, donde pudimos ver la instalación reciente que se ha hecho de monitores LED con cámaras de vigilancia que toman prácticamente todos los puntos de Pirámides, apuntando a la seguridad de cara a una nueva temporada de verano que como ya sabemos, recibe a miles de turistas cada año”, admitió.

Para Sastre “el diálogo es clave, y el hecho de poder estar siempre de frente a los vecinos, es la mejor manera que conocemos de llevar adelante nuestras tareas como funcionarios públicos. De hecho debemos agradecer el trato recibido en cada localidad, porque nos han recibido muy bien en todos los puntos de la Provincia que visitamos”, cerró.