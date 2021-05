Sastre: «Estamos haciendo Madryn tal como lo planificamos»

El Intendente Gustavo Sastre admite que “no esperábamos gobernar durante una pandemia” pero también aclara que eso “no nos va a condicionar para seguir avanzando. Venimos de una semana en la que logramos firmar en Nación dos proyectos claves: el Acueducto y la Circunvalación”

“La Pandemia hizo que todos tuviéramos que cambiar las formas, las maneras, adecuarnos a una virtualidad. Pero desde el primer día, con las cartas sobre la mesa, dijimos que esto no iba a modificar nuestra manera de hacer política. Desde que asumimos, pusimos a Madryn por encima de todo, y nos comprometimos a ir por nuestros objetivos, los que teníamos planificados antes de asumir. Y creo que los resultados están a la vista” dice el Intendente de Puerto Madryn, que esta semana culminó con varias gestiones importantes en Nación para la ciudad, y con la inauguración de la luz para más de 200 familias del Barrio Perón.

Además, el jefe comunal señala que “hemos logrado armar un equipo de trabajo a la altura de las circunstancias y de lo que queríamos para la ciudad. El Gabinete también ha entendido perfectamente cuál es el camino a seguir, y los tiempos que se manejan en esta función. Solo se les pidió que estén disponibles las 24 horas, porque estamos en estos lugares para brindarle soluciones a la gente que nos depositó allí con su voto y su confianza”.

“PLANIFICADO”

Gustavo Sastre es consciente, por resultados obtenidos, de que la gente espera mucho de esta gestión.

“No solo por la impronta que le vamos dando junto a todos nuestros colaboradores, esto de estar presente 24×7, sino también porque la segunda gestión de Ricardo (Sastre) dejó alta la vara. Sabemos que tenemos que darle continuidad a muchísimas cosas que venían ejecutándose, como así también poner el mismo compromiso con todas las que fueron ideadas por esta nueva gestión. Tratamos de cumplir con absolutamente todo, en una ciudad que no registra muchos casos similares de crecimiento poblacional en el país. Sabemos dónde vivimos, y sabemos qué queremos para esta ciudad”.

En ese sentido, dice que “la gran mayoría de los proyectos están avanzando de acuerdo a lo que habíamos planificado en esos meses previos que tuvimos en el Municipio antes de asumir, en la llamada ‘transición de gobierno’, que nos permitió planificar y proyectar incluso antes de comenzar el mandato. Hoy, marcha de acuerdo a lo previsto, y eso nos genera muchísima satisfacción, porque hay que tener en cuenta esta Pandemia que no estaba en los planes de nadie, y a la cual tuvimos que ir amoldándonos de a poco. Hemos llegado hasta acá sabiendo las reglas y lo que había que hacer para cuidarse. Hay que seguir haciéndolo, pero el Municipio continuará su marcha tal como lo habíamos proyectado tiempo atrás”.

OBRAS CLAVES

“La realidad es que si antes de viajar a Buenos Aires a gestionar con Nación, me hubieran dado a elegir dos obras para llevar adelante, hubiera elegido estas, sin dudas. Son muy importantes, tanto el acueducto como la circunvalación”, dijo el Intendente.

Recordemos que la ejecución del acueducto demandará una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos. Puntualmente, se concretó el inicio del nuevo acueducto de Toma Tramo I y obras complementarias de Agua Potable y Tramo II Etapa II Acueducto de circunvalación y centro de distribución Troperos Patagónicos.En primer lugar, se llevará a cabo la realización del Tramo 1 del Acueducto entre la Toma en el río Chubut y la Planta Potabilizadora y obras complementarias, con el objetivo de aumentar y mejorar la capacidad de captación.

Por otro lado, la obra de circunvalación iniciará la primera etapa que prevé pavimento completo en calles de alta circulación, lo que permitirá recorrer Madryn con un trazado asfáltico de punta a punta. En la totalidad del proyecto, están contempladas las calles Juan XXIII desde el Parque Industrial hasta Necochea y Tierra del Fuego hasta la rotonda de acceso a Solana, entre otras. El acuerdo fue rubricado con las autoridades de Vialidad Nacional en Buenos Aires. Los trabajos demandarán una inversión de más de 192 millones de pesos.

FUTURO INMEDIATO

Para Gustavo Sastre “Madryn tendrá próximos meses de muchísima obra pública, en todos los rincones de la ciudad. Y eso también será complementado con las obras firmadas en Nación, que saldrán a licitación en los próximos días. Obviamente que en medio de una pandemia, es una satisfacción poder contar con el desarrollo de estos proyectos. Porque también van a permitir generar una mayor cantidad de mano de obra, en un sector como el de la construcción, que también lo necesita”.

“Estamos conformes” sentencia Gustavo sobre final. “Hemos llegado al día de hoy, con muchísimas similitudes sobre lo ya planeado. Tenemos un Municipio de puertas abiertas que gobierna de cara al vecino, llevamos adelante una gestión que está al cien por ciento comprometida con la ciudad. Es por eso que estamos conformes. Estamos haciendo Madryn, tal como lo planificamos, y tendremos un buen futuro inmediato”, sostuvo.