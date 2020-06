SASTRE ENCABEZÓ ENTREGA DE COMPUTADORAS Y KITS DE ROBÓTICA A ESCUELAS DE MADRYN



Fue este martes en el Teatro del Muelle y estuvo acompañado por la Ministra de Educación, Florencia Perata. “La pandemia ha obligado a repensar las metodologías de enseñanza en la Educación Pública y con esta entrega lo que buscamos es achicar la brecha digital acercando tecnología e igualdad de oportunidades a los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad”, valoró el Jefe Comunal, Gustavo Sastre



El Intendente de Puerto Madryn encabezó la entrega de equipamiento informático de nivel Inicial, Primario y Secundario para escuelas de la ciudad. El acontecimiento tuvo lugar en el Teatro del Muelle y participaron los directores de los distintos establecimientos educativos quienes recibieron kits de robótica, aulas digitales móviles y computadoras que fueron aportadas por el Ministerio de Educación. “Queremos destacar este gesto que ha tenido el Gobierno Provincial, de venir hoy a colaborar con todos estos insumos”, destacó Sastre.

En ese marco agregó que “no son momentos fáciles para los docentes pero sé que ponen lo mejor para que la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes sea de calidad. Es algo desde el Ejecutivo Municipal siempre vamos a valorar y acompañar. Sin dudas, si algo positivo nos dejó esta pandemia es que se aceleró la necesidad de achicar la brecha digital y garantizar el acceso a la tecnología para poder llevar adelante la educación virtual”.



Además explicó que “en este contexto los niños debieron aprender una nueva faceta de la vida que fue y sigue siendo educarse en casa sin perder contenidos. Por eso, no quiero dejar pasar esta oportunidad de hacer extensivo mi agradecimiento, no solo a los directivos que están presentes, sino también a cada uno de los docentes porque más allá de la difícil situación que están viviendo no han dejado de acompañar a nuestros niños”.



En cuanto a las Escuelas Municipales Sastre detalló que “desde hace años sus curriculas cuentan con los docente específicos en materia informática y es algo que facilita los procesos de enseñanza de los estudiantes”.



Por otro lado, la Ministra de Educación, Florencia Perata precisó que “se trata de materiales con los que contaba el Ministerio de Educación y nos pareció importante entregarlos en este contexto pandemia y por lo tanto de escuela no presencial”.



Asimismo, indicó que la educación “no es sólo virtual, porque también están los cuadernillos a través de los cuáles seguimos garantizando la continuidad pedagógica y el vínculo con las familias a los chicos que no tienen conectividad”.



Del evento formaron parte el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Martín Ebene así como también el secretario de Educación, Cultura y Deportes, Diego González y el subsecretario de Educación, Marcelo Gallichio.