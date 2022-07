Sastre encabezó el emotivo acto central por el 157° aniversario de Puerto Madryn

En las instalaciones del Club Social y Deportivo Madryn, el Intendente brindó su discurso, en el que hizo referencia a la historia de la ciudad, el centenar de obras que se está ejecutando y las proyecciones de cara al futuro inmediato para atender el magnífico crecimiento demográfico del último tiempo

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, encabezó hoy el acto central por la conmemoración del 157° aniversario de la ciudad. El evento se llevó a cabo en el Club Social y Deportivo Madryn, donde el Jefe Comunal saludó a los vecinos, al mismo tiempo que remarcó los trabajos que se están efectuando y que se ejecutarán en el futuro inmediato para seguir mejorando la calidad de vida de los madrynenses.

En el marco del acto, el Intendente firmó convenios con el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, para el desarrollo de obras para la construcción de 116 viviendas, el adoquinado de distintas calles y también para la ejecución de cordones cuneta, badenes y aletas de transición en distintos puntos de la ciudad.

Del evento también participó el vicegobernador Ricardo Sastre; autoridades provinciales; jefes comunales de distintas localidades; representantes del Poder Ejecutivo Municipal; legisladores provinciales y municipales; representantes de una gran cantidad de organismos e instituciones de la ciudad y un exponencial marco de público general.

En dicha oportunidad, también se entregaron ocho títulos de propiedad, mientras que otras 200 familias retiraron sus documentos de dominio, las resoluciones de adjudicación, para los barrios Presidente Perón, Roque González, San Miguel, entre otros. Además, se reconoció a comercios con 50 años o más de antigüedad: Baterías Los Reyes, Farmacia Moderna, Establecimiento Metalúrgico Sabino Daniele S.A., Tienda Laurita, Cantina El Náutico, Ferretería Luis Palma, Impresora Golfo Nuevo, Peluquería Piche, Cuyun-Co Turismo S.R.L. Asimismo, se hicieron los tradicionales reconocimientos al mérito, que en este caso fueron para Carlos Perezlindo, Néstor “El Loco” Purrayán, María Angélica Ártola, Mario Machado, Miguel Haller, María Dolores Torregiani y Nélida Taira.

Por último, el Coro Infantil Municipal interpretó “Lonconeo de amor mapuche”, de los hermanos Berbel, mientras que luego los tres coros (infantil, juvenil y estable) cantaron el tradicional Calon Lan. Finalmente, el ballet folclórico Amor y Danza interpretó “Sueño de Libertad”.

Comunidad creativa y solidaria

En su discurso, el Intendente dijo: “Hoy, a 157 años de una empresa heroica, podemos cerrar los ojos y ver a ese grupo de viajeros errantes que vinieron por y con sus sueños y en base de sacrificio, amor y esperanza, los fueron alcanzando. Ellos fueron creciendo desde el mismo momento en que mojaron sus pies con las frías aguas del mar que los invitaba al mayor desafío de sus historias. Vieron cuevas entre unas rocas erosionadas y allí se establecieron con sus primeras ilusiones. Y nunca más se detuvieron”.

“Así los años fueron pasando y esa virtud de mirar hacia adelante los fue convirtiendo en los autores de una comunidad creativa y solidaria. Y esta tierra que cobijara en las vísperas a sus nativos ha sido la cuna de la colonización más respetada del planeta. Dos culturas comenzaron a unirse desde aquel 28 de julio de 1865, día del histórico Desembarco, que pasó a formar parte de las páginas más grandes de la historia”, agregó.

No es un aniversario más

En la continuidad de su discurso, remarcó: “No es este un aniversario más. Venimos de toparnos con varias tormentas a las que debimos ponerles el pecho para salir adelante y no abandonamos jamás las ganas de ser cada día mejores. La vida nos sorprende siempre. Estamos convencidos que este Madryn de hoy consolida sus ganas de ir por más. No hay límites cuando una comunidad siente que puede. No los hay porque cada día nace una esperanza más”.

“Estamos a la espera de los datos certeros para definitivamente saber cuántos somos. Sin embargo, para nosotros los datos están a la vista. Sabemos que hemos crecido y mucho. Con obras que nos conectan, con deportes que nos integran, con gente que sigue apostando a sus sueños, con una cultura que nos expande y un turismo que le muestra al mundo lo que somos, pero más que todo aquello que vamos a ser, porque vamos a seguir creciendo”, enfatizó.

Gran cantidad de obras

En un repaso por la actualidad de la ciudad, el Intendente sostuvo: “Este crecimiento del que hablamos nos obligó a pensar en una nueva dinámica de circulación y estamos a días de comenzar con la obra de Circunvalación, mientras que también insistimos en que es menester concretar de una vez por todas la ampliación del aeropuerto, la cual ya nos fue confirmada”.

Tras hacer un detallado y minucioso repaso por cada una de las obras que se realizaron, el centenar de labores de infraestructura que se está ejecutando actualmente y las proyectadas para el futuro inmediato en todos los sectores de Puerto Madryn, Sastre dijo: “Seguramente es menos de lo necesario, pero la realidad es que Madryn es cada vez más grande. No por reiterativo resulta importante decirlo: y a la espera de los datos definitivos del Censo, la ciudad merece tener una compensación acorde con su crecimiento demográfico de los últimos años”.

“Hoy Puerto Madryn despierta una vez más. Crecemos porque creemos que una sociedad se alimenta de la paz y del trabajo, del esfuerzo y de la confianza de sus derechos y también de sus obligaciones. Una comunidad que marcha por el buen camino, que supo y sabe saltar escollos. Y por sobre todas las cosas, una comunidad que tiene en claro cuales son sus sueños”, enfatizó.

Juntos lo vamos a lograr

Por último, Sastre dijo: “Nunca dejemos de soñar que un futuro mejor es posible, que siempre se puede ser un poco más feliz y que también podemos alcanzar los objetivos comunes, aunque a veces nos parezcan algo lejanos”.

“Pueblo de Puerto Madryn: hoy es un día de fiesta. Celebramos un nuevo aniversario de la fundación de nuestra ciudad, la travesía de un grupo de pioneros que desafió primero el mar y después la tierra. Los dos desafíos que ganaron con alma y vida para heredarnos la ciudad de nuestros destinos. Por eso hoy demos un nuevo paso, firme, ancho, hacia el mayor de los objetivos: seguir hacia adelante, creciendo. Hasta lograr definitivamente la ciudad que nos merecemos. Estoy seguro que juntos lo vamos a lograr”, concluyó.

El total de actividades

Además del acto central, la grilla de actividades por el 157° de Puerto Madryn fue sumamente extensa, mientras que otras propuestas aún no se realizaron. El cronograma inició el lunes con la inauguración de la exposición fotográfica del sesquicentenario “El Desembarco de los 150 años”; el martes se presentó el libro “El Concejo Deliberante en la identidad madrynense” y el miércoles por la noche se hizo la velada de gala, donde se presentó la Orquesta Enriqueta Lucero y Elektra Strings.

Hoy por la mañana se desarrolló la rogativa aborigen en Punta Cuevas, lugar en el que también se hizo el izamiento de pabellones. Posteriormente, se realizó el homenaje a la Colonia Galesa en el Monumento a los Colonos Galeses; la tradicional Carrera del Barril; el Encuentro de Culturas; juegos en la playa y la presentación del preproyecto del mural del desembarco.

En tanto, el sábado y domingo, de 10 a 12 y de 15 a 19 se hará el paseo de antigüedades en la Casa de la Cultura, mientras que a las 17 estará la charla “Los Ecos del Desembarco” por Fernando Coronato, en el Museo Meisen Ebene. Este sábado también, pero a las 20 horas, se hará el Concierto de Música de Cámara en el hall de la Facultad Regional de Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional, y el domingo estará el tradicional té galés del desembarco a las 17 en el Hotel Rayentray. Durante la misma jornada, de 14 a 17 estará la muestra de autos antiguos en el Paseo de Antigüedades, y a las 20:30 se desarrollará el concierto del Coro Estable Municipal en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

Para culminar, el cronograma de actividades, el sábado 6 de agosto, de 15 a 20, se hará un té galés en la Casa de la Cultura.