Sastre: «En Madryn las medidas continúan como hasta ahora»

El Intendente admitió que “el Presidente dio algunas precisiones por la Cuarentena Administrada, pero es a consideración de los Gobiernos Provinciales. En Chubut ya se anunció que se seguirá como hasta ahora, y en Madryn también”

Gustavo Sastre aclaró que tras el discurso del Presidente Alberto Fernández, en Chubut no se flexibilizará la cuarentena administrada, y en Puerto Madryn tampoco.

“Nosotros seguiremos con las medidas como venimos hasta ahora, y pidiéndole a todos los madrynenses solidaridad y responsabilidad. Acá no se trata de cuidarse solo, sino de cuidar a todos. Cuando uno se cuida, está cuidando al de al lado, a su familia, y sobre todo a aquellos que son factor de riesgo, como nuestros adultos mayores. No permitiremos que nada vaya en contra de la salud de nuestros vecinos. Desde el Municipio continuaremos estando presentes al lado de todos los sectores que así lo necesiten, se redoblarán esfuerzos, y seguiremos teniendo a la gente como prioridad”, dijo el Intendente.

En otro orden, Sastre apeló a “la solidaridad de los vecinos. Yo entiendo que todos escucharon la parte del discurso de Alberto (Fernández) cuando habló de las salidas administradas, pero en el mismo discurso el Presidente dijo a qué se exponían los que salían de su casa. Sería bueno que le demos más importancia a esa segunda parte, porque seguimos peleando contra un enemigo invisible, y la única forma de aminorar el impacto, es quedándose en casa, y disminuyendo los riesgos, no solo personales, sino también familiares”, explicó Sastre.

Por último pidió “que la gente siga manteniendo la conducta que llevamos desde que comenzó el período de cuarentena. Es cierto que tal como anunció el presidente, hemos culminado una nueva etapa del trabajo que llevamos adelante entre todos, pero no es el final del camino. Debemos seguir dando lo mejor de nosotros, para que cuando todo esto pase, el impacto haya sido lo menos doloroso posible”, resaltó.

