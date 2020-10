Sastre: “El objetivo es que todos puedan trabajar con normalidad cuanto antes”

El intendente habló sobre la situación que atraviesan diversos sectores que se ven afectados por la Pandemia, y el compromiso es analizar posibles flexibilizaciones. Además, se refirió a la gastronomía como una industria en Madryn. Y hasta habló del PJ y los tiempos que vienen: “hay que buscar unidad y compromiso de cara al futuro”.

El intendente Gustavo Sastre habló sobre diversos temas que hicieron eco en la semana.

Uno de ellos tiene que ver con el análisis que realiza el Municipio sobre posibles flexibilizaciones a sectores que están siendo afectados por la Pandemia.

En ese sentido Sastre, acompañado del secretario de Gobierno Martín Ebene y el secretario de Turismo, Marcos Grosso, recibieron a distintos sectores de la ciudad, para dialogar sobre las medidas del último Decreto Provincial que estará vigente hasta el 14 de octubre.

“Nosotros entendemos a las autoridades sanitarias. Hoy la situación es complicada, y las medidas del último decreto era necesario adoptarlas para intentar bajar la curva de contagios. Con esto no queremos decir que el virus va a desaparecer o que no habrá más circulación comunitaria, pero bajar esos contagios nos permitirá que el Hospital y los Centros de Salud no se vean desbordados. No queremos llegar a una situación límite”, explica.

Además, recuerda que “uno de los requisitos para que el ‘Plan Detectar’ pueda llegar a Madryn desde el Ministerio de Salud de Nación, era que nos adecuemos a los alcances de las medidas anunciadas hasta el día 14 de octubre”.

En otro orden, Sastre indicó en el encuentro con referentes de distintos sectores, que “nuestro objetivo es que puedan volver a trabajar cuanto antes. Estamos analizando las posibles flexibilizaciones en conjunto con los representantes de dueños de gimnasios, gastronómicos y hoteleros, entre otros. Algunos de los puntos solicitados tienen que ver con la ampliación horaria, y con la implementación estricta de los protocolos sanitarios, incluyendo en el caso de los gastronómicos la posibilidad de ubicar mesas en el exterior de los locales, para ampliar la capacidad de recibir comensales. Igual lo pidieron aclarando que en la parte exterior cumplirán con el mismo protocolo que se cumple en el interior, sobre distanciamiento y diferentes cuidados”.

Sastre coincide en que “estos escenarios respetan las medidas sanitarias impuestas con muchísima responsabilidad, y lo hemos podido ver en primera persona al ir a diferentes locales para observar de qué forma se habían preparado. Mostraron compromiso durante toda la pandemia, y están siendo muy afectados como tantos otros sectores”.

“GASTRONOMÍA = INDUSTRIA”

Otro de los puntos abordados por el Intendente, tiene que ver con los alcances de las medidas en cada localidad.

“Nosotros entendemos que cuando se anuncia un nuevo decreto, es potestad del Gobierno Provincial determinar las medidas en cada una de las ciudades que están atravesando una difícil situación por el COVID-19. Pero también es cierto que las medidas no afectan de la misma forma en cada lugar. En otras localidades quizás cerrar la gastronomía significa que no abran algunos restaurantes, pero en Madryn, estamos hablando de una industria. Porque si bien es cierto que el trabajo aumenta para todos en época de turismo, y hoy ese sector está frenado, también es verdad que nuestra ciudad está preparada para recibir a miles de turistas y la oferta gastronómica es amplia y en cantidad. Hay muchísimas familias madrynenses que viven del trabajo directo o indirecto con la gastronomía. Entonces quizás lo que deberíamos analizar es eso, antes de tomar las medidas e incluir a todas las ciudades bajo las mismas condiciones”.

En el encuentro con representantes de estos sectores, Sastre se comprometió a pedir al Ministro de Salud, Fabian Puratich, a que se revean posibles flexibilizaciones.

EL PJ NECESITA “UNIÓN”

Por último habló sobre los tiempos que se atraviesan en el Partido Justicialista de la Provincia y pidió a los dirigentes “unión y compromiso de cara al futuro. Eso es lo que necesitamos. El Justicialismo en la Provincia necesita recuperar el protagonismo y debemos hacerlo entre todos. A nivel nacional el PJ logró una unión pocas veces vista, de cara a las elecciones del año pasado. Aquí debemos tomar eso como prioridad y entender que se necesita de todos empujando para el mismo lado”.

El Intendente cerró diciendo que “después de muchísimos años volvemos a tener la oportunidad de estar todos juntos fortaleciendo el partido en Chubut. Sería muy mezquino dejar pasar esta oportunidad. Hay que dejar personalismos de lado. Es el momento de mostrar la capacidad de los dirigentes para ir todos juntos en busca del mismo objetivo”, dijo.