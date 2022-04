Sastre: “El cargo que ocupamos es para defender lo que le corresponde al vecino”

Gustavo Sastre realizó un análisis político de los tiempos que atraviesa la ciudad. Además, en poco tiempo, el CENSO arrojará datos del crecimiento real de Madryn, lo que permitirá conocer los fondos de coparticipación que deben recibirse por Ley. “Se abrirá una nueva discusión, pero estamos en este lugar para defender lo que es de la ciudad y sus vecinos”, dijo el Intendente

Por estos días, Madryn continúa profundizando gestiones que le permitan mantener el crecimiento de desarrollo industrial, turístico y deportivo. Pocos días pasaron desde el anuncio de Aerolíneas Argentinas para volver a aumentar la frecuencia de conectividad con la ciudad. Desde julio, habrá seis vuelos semanales, y de agosto a marzo de 2023, no solo volará todos los días, sino que lunes, miércoles y viernes será por partida doble.

“A pesar de ello, de haber aumentado la frecuencia de AA con la ciudad, por segunda vez en pocos meses, vamos a seguir gestionando mayor conectividad aérea, porque entendemos que nunca es suficiente debido a la gran cantidad de turistas que estamos recibiendo en cada fecha especial o fin de semana largo. Ahora se nos viene la temporada alta de ballenas, y con esto el flujo de visitantes sigue aumentando”, manifestó el Intendente.

En otro orden, Sastre señaló que “desde el momento que asumimos, buscamos que la ciudad tenga paz social, y no solo nos referimos a conflictos que puedan desprenderse de actividades privadas, que acompañamos con el fin de buscar soluciones al instante, sino además en la parte política. Hace dos años y medio que asumimos, y hemos podido bajar los decibeles de discusiones y peleas que no aportan en nada a la ciudad. Decidimos no quedarnos más en la lucha permanente con sectores que no crecen, ni dejan crecer. Al contrario, fuimos sumando voluntades, avanzando con la firme convicción de que no existe nada mejor que trabajar todos juntos. Al final de cuentas cada representante elegido por la gente, tiene como objetivo trabajar por el bienestar de los vecinos, sin importar las banderas políticas o partidarias que representen. La gran mayoría lo ha entendido de esta misma manera, y se ha logrado una convivencia muy importante dentro de una ciudad que no para de crecer”, admitió.

CENSO Y COPARTICIPACIÓN

Una de las discusiones que volverá a reflotar cuando el CENSO arroje los números reales de cada ciudad, es la de la Ley de Coparticipación. La misma señala la distribución de fondos coparticipables, de acuerdo a la cantidad de habitantes que se tiene.

“El CENSO permitirá mayor claridad, y también nos brindará argumentos más que razonables para poder discutir los fondos que le tocan a Madryn, que hoy cobra por algo más de 80 mil habitantes. En las últimas elecciones tuvimos cerca de 70 mil personas en condiciones de emitir el sufragio, lo que habla a las claras de que la población real y total, dista mucho de esos 80 mil vecinos por los que se reciben los fondos”, explicó Sastre. Y añadió que “acá nadie tiene que enojarse. Cada uno pelea por lo que debe recibir, y el cargo que ocupamos es para defender lo que le corresponde a cada vecino de Puerto Madryn. En ese sentido, no vamos a dar un solo paso hacia atrás”.

Recordó el Jefe Comunal que “uno de los puntos más fuertes de la discusión se dio cuando el Intendente era Ricardo (Sastre) y el Gobierno provincial de turno era afín, políticamente hablando. Eso no nos privó de reclamar lo que nos corresponde, y hasta se logró que Provincia le dé un punto más de coparticipación a la ciudad. Sabíamos que no era la solución definitiva y que tampoco alcanzaba a cubrir la cantidad de vecinos, pero era un avance. Hoy, con los números del CENSO, pelearemos por lo que le corresponde a Madryn, y también por una Reparación Histórica, por todos los fondos que deberían haber llegado, y no llegaron. No pretendemos que pierdan otras ciudades, derechos que han ido ganando con el tiempo. No se trata de eso. Lo que queremos es recibir lo que tenemos que recibir, ni más, ni menos”.

TURISMO = INDUSTRIA

De un tiempo a esta parte, el turismo ha dejado de ser una actividad en la ciudad, para convertirse en una verdadera industria.

“Es un trabajo que lleva muchísimos años. Madryn tiene todas las características para poder desarrollarse en torno al turismo, y hoy los resultados están a la vista. Hay muchísimos vecinos que en forma directa o indirecta, forman parte de esta cadena y del impacto turístico de la ciudad, como uno de los puntos más elegidos de Argentina para el turismo interno”, explicó el Intendente.

A poco de comenzar con la temporada alta de ballenas, el Intendente admite que “manejamos números que nos dejarán muy por encima de la temporada anterior. Esto viene sucediendo seguido, ya es algo recurrente. No sucedió en todos estos años, que hayamos tenido números más bajos que temporadas anteriores. Siempre ha ido en crecimiento sostenido, y por eso es que gestionamos mayor conectividad, mayor cantidad de eventos locales, regionales y nacionales que eligen Madryn como sede de cada actividad. El turismo hoy es la industria que soñamos años atrás. Y estamos apuntando a que el deporte sea una de las variantes que permita potenciar dicha industria. Entre otras cuestiones, hemos logrado que la ciudad sea confirmada como sede de la Copa Argentina de Fútbol, otro evento que traerá mucho movimiento a la ciudad y la región. Esta es una tarea de años, y de mucho esfuerzo, pero viendo hoy lo que hemos conseguido, vale la pena cada una de las gestiones que se hagan por la ciudad y sus vecinos”, cerró.