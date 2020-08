Sastre convocó a todos los Intendentes para evaluar la situación del GIRSU

El intendente de Madryn, que además preside el consorcio, comprometió a sus pares para buscar las mejores alternativas para atravesar la crisis económica de la Pandemia, pero dejaron en claro que los trabajos se llevarán adelante sin dejar de formar parte del GIRSU. Por primera vez en mucho tiempo, asistieron todos los intendentes que integran dicho consorcio



El Jefe Comunal, Gustavo Sastre encabezó como presidente del consorcio, una nueva reunión de la Gestión Integral de Residuos Sólidos y Urbanos (GIRSU). En la misma estuvieron presentes los intendentes de Trelew, Adrián Maderna; de Rawson, Damián Biss; de Dolavon, Dante Bowen; y de Gaiman Darío James, municipio que forman parte del consorcio.



Al respecto el Intendente sostuvo que “fue un gusto poder juntarnos con los intendentes de Gaiman, Dolavon, Rawson y Trelew para conversar sobre la actualidad del GIRSU. Analizamos la situación económica y por sobre todas las cosas pusimos como prioridad la cuestión ambiental. Coincidimos en que no queremos volver al pasado y lo que significan los basurales a cielo abierto”.



“Por eso pensamos distintas alternativas que nos permitan achicar al máximo los costos para poder seguir funcionando con este tipo de recolección y tratamiento de residuos que para nosotros es fundamental. Sabemos que no van a llegar solas, somos los propios Intendentes los que las tenemos que buscar teniendo en cuenta la situación de asfixia atípica que ha generado esta pandemia en el mundo entero. En ese sentido los Municipios no estamos aislados y debemos ser estrictos en el cuidado del recurso”, aclaró Sastre.

Y añadió: “Hoy propuse tomar un plazo de 60 días mínimo, para que cada uno busquemos ideas y podamos estudiarlas para ver cual es la mejor para poder llevarla adelante. Todos tenemos muy en claro que tenemos que cuidar el medio ambiente pero también somos responsables y tenemos que saber de que manera manejamos las arcas de cada Municipio. No podemos poner en riesgo los aportes de los vecinos con sus impuestos”.

Por último indicó: “Tenemos que capacitar a los jóvenes porque son los que transmiten en sus domicilios de que manera tenemos que empezar a vivir hacia el futuro. Si nosotros tomáramos conciencia de la separación de los residuos en nuestros propios hogares imagínense cuánto trabajo ahorraríamos”.