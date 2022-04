Sastre confirmó que Aerolíneas Argentinas volverá a ampliar la conectividad en Madryn

“Son gestiones que seguimos haciendo con los representantes de Aerolíneas, sabiendo que somos uno de los destinos turísticos más elegidos en el país. Nos confirmaron que vuelven a incrementar la conectividad, y obviamente es una gran noticia para la ciudad y la región” dijo el Intendente Gustavo Sastre, tras la confirmación de la línea de bandera.

El intendente Gustavo Sastre celebró este martes la confirmación de Aerolíneas Argentinas de aumentar nuevamente la frecuencia de vuelos al Aeropuerto El Tehuelche de nuestra ciudad. Desde julio, habrá vuelos diarios casi toda la semana, exceptuando el jueves. Y desde agosto, no solo serán todos los días, sino que también hay días con dos vuelos.

“Venimos gestionando todo el tiempo con la gente de Aerolíneas Argentinas. Somos uno de los destinos más elegidos a nivel nacional, entonces además de la gestión que podamos llevar adelante, tenemos argumentos para hacerlo. Y hay otra realidad: cada vez que hemos golpeado las puertas, nos han atendido de maravillas. Siempre que llevamos adelante algún pedido a las autoridades, lo han evaluado, y fueron brindando las respuestas necesarias para que podamos seguir incrementando nuestros números de visitantes” dijo Gustavo, visiblemente conforme por el anuncio realizado por la línea aérea de bandera.

“Los números mostrados por la ciudad en los últimos fines de semana largos, en temporada de verano y en temporada alta de ballenas, permiten además que Madryn se pueda seguir mostrando a nivel nacional e internacional, no solo como destino turístico, sino también como destino de eventos deportivos y culturales”, añadió.

LOS VUELOS Y LAS OBRAS

“Podemos confirmar que Aerolíneas Argentinas sumará más vuelos. Así nos lo comunicaron en las últimas horas. A partir del 4 de julio, volarán seis veces a la semana, exceptuando los jueves. Así será hasta el 30 de agosto. En pos de seguir aumentando esos vuelos de cara a la temporada de verano, desde el 31 de agosto y hasta el 1 de marzo de 2023, los vuelos serán los siete días de la semana, y hay un agregado especial: los días miércoles, viernes y domingo, habrá dos vuelos diarios”.

El intendente explicó que “a veces hay que ser intenso, por decirlo de alguna manera. Nosotros gestionamos más vuelos, y cuando nos dan respuestas y contamos con eso, vamos y gestionamos más. Somos así, es la manera que tenemos de hacer política. De hecho hoy me tocó compartir un acto con el Gobernador Mariano Arcioni en el Club Ferro, y delante de todos los presentes dijo ‘así tienen que ser los Intendentes, Gustavo nos vuelve locos’, y obviamente no me molesta para nada que lo diga, de hecho lo comparto. Se que somos así, Ricardo (Sastre) es igual en ese sentido, y cuando hemos gestionado obras con él, como las que anunció hoy Mariano (Arcioni), lo hicimos de esa forma. Porque entiendo que si estoy ocupando este cargo, tengo que hacer el máximo de gestiones que se pueda hacer. Podemos tener respuestas positivas, como las obras que anunció el Gobernador del Hotel Deportivo y la Pista de Atletismo Olímpica Municipal. Otras veces tendremos respuestas negativas, pero jamás nadie va a poder decir que no gestionamos, que no hacemos, y que no buscamos hacer. Al contrario, las gestiones las vamos a hacer siempre, y cuando llegan estas respuestas, como lo de Aerolíneas Argentinas y el aumento -otra vez- de las frecuencias, lo celebramos por la ciudad y por toda la región”, cerró.