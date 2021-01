Sastre: “Con estas medidas buscamos un equilibrio pensando en sectores que fueron muy golpeados en pandemia”

El Vicegobernador a cargo del Departamento Ejecutivo confirmó que en la provincia la restricción de circulación será de 0 a 6 de lunes a jueves, y de 1 a 6 los días viernes, sábado y domingo. “En la mayoría del país se implementará desde las 23. Pero debemos buscar un equilibrio con sectores que han sido muy golpeados en esta pandemia, como el gastronómico. Definimos junto al Ministro de Salud que en Chubut lo implementaremos desde la medianoche en la semana, y desde la 1 los fines de semana”, dijo. El Decreto Provincial comienza a regir desde mañana sábado

“Nosotros sabemos que la economía es fundamental en el desarrollo de las sociedades, y obviamente estas son decisiones que nadie quiere tomar. Acá hemos trabajado con el Ministro de Salud Fabián Puratich para buscar un equilibrio en las medidas y no seguir castigando a sectores que la pasaron muy mal durante esta pandemia” explicó el Vicegobernador de la Provincia del Chubut a cargo del Ejecutivo, agregando que “cuando hicimos el análisis con todos los demás gobernadores el pasado martes, nos dimos cuenta que todas las provincias atraviesan una situación muy similar. Al principio de la pandemia no era así, había diferencias entre diversas partes del territorio. Hoy estamos prácticamente todos igual. Los números marcan que desde el 21 o 22 de diciembre, al 3 de enero, la mayor cantidad de contagios se dió en personas de entre 18 y 30 años. Y hoy, los casos que se registran, son en gran parte en los adultos mayores. Todos fuimos jóvenes, a todos nos gusta divertirnos con amigos y en familia. Pero cuando los jóvenes se contagian, y lo trasladan a sus familias, estamos en un problema. Tenemos que ser responsables, todos sabemos cómo hay que cuidarse”, dice el Vicegobernador.

LAS MEDIDAS

Sastre señaló, tras un análisis con el Ministerio de Salud, que Chubut no pedirá el PCR a los turistas que ingresen a alguna de las localidades provinciales, y que además de la restricción de circulación nocturna, las reuniones sociales vuelven a tener como máximo 10 personas.

“En nuestra provincia hemos decidido acompañar la restricción de circulación nocturna que solicito Nación, pero buscamos un equilibrio para no seguir golpeando a varios de los rubros más castigados en estos meses. Por ello se implementará de 0 a 6 de lunes a jueves, y de 1 a 6 de viernes a domingo. Además entrará en vigencia desde la noche del sábado, ya madrugada de domingo”.

El vicegobernador a cargo del Ejecutivo explicó también que “tanto la restricción de circulación como las reuniones sociales, fueron dos de los puntos más importantes que se evaluaron días atrás con los gobernadores de todas las provincias y el Presidente Alberto Fernández. Lo que se busca es terminar con las reuniones que reúnen muchísima aglomeración de gente, y también restringir el horario en el que la mayoría de las mismas se llevan adelante”.

Sastre aseguró que “las fuerzas de seguridad en la calle no van a perseguir, ni reprimir, ni detener. Lo que necesitamos es que la policía pueda pedirle a la gente que se quede en su casa, y explicarles que la situación depende de la responsabilidad de absolutamente todos”.