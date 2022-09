Sastre: “Brasil puede ser un socio estratégico para la producción de Chubut”

El Vicegobernador de la Provincia, volvió de Brasil con la comitiva empresarial y de productores locales y regionales, y destacó las gestiones y las acciones que se están llevando adelante para que Chubut pueda ser un socio estratégico del país vecino: “en marzo gestionamos con el Embajador Scioli este viaje, y concretarlo con estos resultados es algo muy esperanzador para nuestra provincia”.

Ricardo Sastre viajó en nombre del Ejecutivo Provincial y del Gobernador Mariano Arcioni, junto a una comitiva de funcionarios, empresarios y productores, a San Pablo, para realizar una ronda de negocios para Chubut y sus productos.

El balance es más que positivo, y continuará con las gestiones, entre otras cosas, de la conectividad aérea entre el país vecino y la Provincia.

“Fueron rondas de negocios muy importantes para nuestros empresarios. Pudimos intercambiar muchísimas propuestas con lo que podemos ofrecer desde nuestra Provincia. Se está abriendo un abanico de posibilidades histórico. Hoy somos la décima provincia en cantidad de exportaciones a Brasil, y podemos llegar a subir varios escalones. Esto nos permitirá crecer con las economías regionales con pequeños y medianos productores, a un tipo de cambio que hoy nos favorece. Podemos soñar con reactivar estas actividades, generando nuevos puestos de trabajo para que no siempre el Estado sea la caja de resonancia”, admitió Sastre.

En otro orden, tras el viaje a Brasil, el Vicegobernador explicó que “nosotros en el mes de marzo invitamos a Daniel Scioli a Madryn, y pudimos reactivar las exportaciones de langostinos y merluza. A partir de allí, empezamos a gestionar este viaje con una comitiva empresarial. De marzo hasta acá activamos las exportaciones de la pesca, y concretamos este viaje. La cereza del Valle de Chubut fue uno de los productos que más impactaron allá, y tenemos que aprovechar para reactivar el Parque Industrial de Trelew, y fortalecer los trabajos que también se hacen en Gaiman. Hoy contamos con esas posibilidades y debemos profundizar las acciones. Es una oportunidad histórica para los productores”.

En cuanto al protocolo a seguir, también se están gestionando vuelos de San Pablo a la provincia “y creo en ese sentido que lo mejor sería el aeropuerto de Trelew, que ya es internacional. Acá no sirve de nada que todo se centre en una sola ciudad, debemos impulsar estas tareas para que crezca la región y la Provincia”.

La última actividad en Brasil fue una recorrida por el Mercado Central de San Pablo, en una ciudad que cuenta con 17 millones de habitantes. “Hay muchas coincidencias en las formas de trabajar, y donde no hay similitudes, deberemos acoplarnos a la forma en que se hace, para poder aceitar esos mecanismos”, admitió el Vicegobernador.

“El producto ballenas y Patagonia Fantástica, también tiene un impacto clave en Brasil, por eso también peleamos los destinos para tener conectividad aérea”, dijo Sastre, agregando que “Brasil puede ser un socio estratégico con Chubut”.

En cuanto a la comitiva que viajó, Sastre destacó la presencia del “Diputado Pagliaroni. Algunos medios me consultaban sobre su presencia al ser de la oposición, y acá lo que tenemos que dejar en claro es que estamos visibilizando las acciones para una Provincia a futuro. Hoy somos gobierno, y mañana puede ser que no. Pero esto debe perdurar en el tiempo. Al que le toque ser hoy oposición, mañana puede ser oficialismo. Y esto debemos sostenerlo en el tiempo porque son políticas públicas que le dan impulso a Chubut, y en esa tarea debemos tener la presencia de todos los actores posibles”, cerró.