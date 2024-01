Sastre anunció la campaña «Verano en Madryn» con un 15 % de descuento en todos los servicios turísticos de la ciudad

El beneficio incluye excursiones, alojamiento, gastronomía, actividades y experiencias. Entra en vigencia el 8 de enero y se mantendrá hasta el 31 de marzo. Se podrán consultar los prestadores adheridos en madryn.travelEl Intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, anunció esta mañana la puesta en marcha de un programa integral de servicios turísticos que aplicará el 15% de descuento a partir del 8 de enero y hasta el 31 de marzo próximo, incluyendo Semana Santa 2024. Más de medio centenar de prestadores turísticos ya forman parte de los participantes de este programa y se irán sumando más con el correr de las próximas horas para ofrecer, desde la próxima semana, un abanico de servicios que incluyen alojamiento, excursiones, gastronomía, actividades y experiencias. El objetivo es incentivar el consumo y la estadía en Puerto Madryn durante la Temporada de Verano 2024 a través de descuentos especiales en alojamiento, gastronomía, experiencias y productos locales en una acción conjunta entre la Municipalidad de Puerto Madryn y el Ente Mixto de Promoción Turística a través de las distintas asociaciones y cámaras que nuclean la actividad. INCENTIVO“Son medidas que apuntan a fomentar e incentivar la llegada y permanencia de turistas en la ciudad durante una temporada como la de verano, con lo que ello significa no solo para Madryn, sino también para la región del Valle de nuestra provincia. Necesitamos tomar decisiones como estas, y es fundamental el trabajo en conjunto que se hace entre la Municipalidad, distintas cámaras de la ciudad, el Ente Mixto de Turismo y los prestadores del sector privado, entre otros actores que resultan claves para llegar a obtener resultados que benefician al conjunto”, dijo el Intendente Gustavo Sastre.La Campaña “Verano Madryn 15% de descuento” se pone en marcha a partir del próximo 8 de enero y estará vigente hasta fines de marzo, por lo que el beneficio podrá obtenerse incluso en Semana Santa. Es importante destacar que se aplicará exclusivamente a los servicios que sean abonados en efectivo, transferencia o tarjeta de débito.En la presentación oficial de la Campaña, estuvieron acompañando al Intendente la Secretaria de Turismo del Municipio, Cecilia Pavía, y Leticia Benítez, Presidenta de la CAT Chubut.Sastre resaltó además “algo que veníamos mencionando seguido, y es esto de cortar con lo de tener que cambiar absolutamente todo lo que hizo el Gobierno anterior, solo por cuestiones políticas. No tiene que ser así. Yo entiendo que el actual Gobierno no comparte ideología o partidismo con el gobierno anterior. Pero si las cosas funcionan, no deberían cambiarse, sin importar la bandera política de quién lo puso en marcha y quién le dio fin. ¿Sirve? ¿Es beneficioso para la gente? Dejalo entonces. El PreViaje fue uno de los grandes aciertos para el turismo. Es una herramienta que llegó justo después de la pandemia con el objetivo de levantar una industria paralizada y al borde de la quiebra. Es un programa que sirvió muchísimo, que fue clave. Entonces no coincidimos en esto de cambiar lo que hizo el Gobierno anterior, por ideología. Esta temporada actual ya pinta para ser de las peores en mucho tiempo, entonces tenemos que tomar decisiones en conjunto con el privado que le den beneficios a todos: al privado, al público, al turismo, y sobre todo a la gente”.WEB DE MADRYN.TRAVELEmpresas y comercios de la ciudad forman parte de esta campaña a la que puede acceder cualquier turista que descargue y presente el cupón de descuento correspondiente, al cual se accede desde la web oficial del destino, madryn.travel. Este servicio quedará habilitado a partir del lunes 8 de enero y no es acumulable con otras promociones vigentes que tenga el prestador. Las Bases y Condiciones del uso del cupón estarán también subidas a la web para consultas.La campaña se publicitará en distintos medios regionales y nacionales con el objetivo de captar a aquellos turistas que aún no han confirmado sus vacaciones y puedan así sentirse atraídos por el destino a través del compromiso de los prestadores.Los prestadores habilitados oficialmente por el Municipio que deseen participar de la campaña pueden sumarse y, por cualquier duda o consulta, pueden comunicarse a través del Whatsapp al 280499-6008.ECOCENTRO CON TARIFAS DE 2022En una acción impulsada por el Ejecutivo Municipal y en coordinación con el Ecocentro Pampa Azul, las tarifas de ingreso se mantendrán tal cual en el valor que tienen desde 2022, momento en que se reabrió este espacio turístico, cultural y científico en nuestra ciudad. Es importante destacar que las tarifas de ingreso son discriminadas de acuerdo a la procedencia del visitante y van desde los $600 para residentes mayores de edad, menores entre 6 y 12 años y jubilados $300. En tanto, turistas nacionales mayores de edad pagan $2.000 mientras que menores y jubilados, $1000. Extranjeros mayores de edad y jubilados deben abonar $9500, mientras que los menores de entre 6 y 12 años,

$4500. Los menores de 6 años ingresan gratis, al igual que Veteranos de Malvinas

