Sastre:» A Servicoop lo vamos a sacar adelante con lo que se quedaron a dar la cara»

El Intendente dijo que la renuncia de Leslie Roberts “es una tomada de pelo a los vecinos”, pero se reunió con Diego Barquin, titular de Servicoop, para poner el Municipio a disposición. Además, Sastre dio claros avances de un armado político “con todos los que tengan intenciones de sumar”



El Intendente calificó de irresponsable y vergonzosa la renuncia de Leslie Roberts a Servicoop. “En sus meses de gestión fue Presidente, Vicepresidente y después renunció cuando la Cooperativa multiplicó sus deudas, y tiene en peligro incluso el pago de sueldos. Es una tomada de pelo a los vecinos, no solo a los que lo votaron para llegar ahí. Le tomó el pelo a toda la ciudad”, dijo Gustavo Sastre, visiblemente ofuscado con la decisión de Roberts de ir a trabajar al Colegio de Farmacéuticos. “Se hubiera ido así le ofrecieran una Cooperadora en una escuela. Era la excusa ideal para huir”, sentenció.

Pese a ello, Sastre decidió convocar a Diego Barquin, actual presidente de la prestataria de servicios, y poner la Municipalidad a disposición para trabajar en conjunto.

“A Servicoop la vamos a sacar adelante con los que se quedaron a dar la cara”, indicó.

“Vamos a trabajar con Diego, no los vamos a dejar solos, y como Poder Concedente intentaremos en conjunto con la Cooperativa, seguir llevando soluciones a los vecinos. Es nuestra responsabilidad, más allá de la pertenencia política tengan las autoridades de turno” explicó Sastre.

ARCO POLÍTICO

Gustavo Sastre además lleva un claro mensaje a la hora de sumar adeptos a este trabajo que define como “abierto y mancomunado”.

“Nosotros desde que asumimos en el Municipio en el mes de diciembre, hemos sido muy claros con el mensaje. Todos los que estén dispuestos a sumar por el bien de los vecinos, son bienvenidos. De hecho hace un tiempo que llevamos adelante acciones y gestiones conjuntas con la Senadora Nancy González, que son gestiones para la ciudad, ni más ni menos. El que me conoce sabe lo que pienso, soy Peronista, pero a la hora de ayudar, a mi no me interesa la bandera política de la gente. Esto se mide en base a la necesidad, no a la pertenencia partidaria”, dijo.

Y agregó que “también en el plano local en lo que respecta al concejo deliberante, venimos trabajando en conjunto con nuestro bloque y el concejal Federico Garitano, como así también con el conductor de su sector político, Carlos Eliceche. En los últimos días hemos tenido reuniones con gente de Unidos y Organizados, como la concejal Alejandra Concina, y el dirigente Sebastián Leinnen, y desde ambos sectores se coincide en que dentro del presente inesperado que se vive a nivel mundial, es la oportunidad ideal para aunar esfuerzos, y avanzar juntos”.

“Además, sería inédito que en los próximos años, tengamos que militar la misma boleta a nivel nacional, pero en veredas opuestas dentro de la ciudad. Seguiremos dialogando, buscaremos consensos, y mantendremos nuestra apertura con todos los sectores. Nosotros pretendemos que el mensaje siga siendo claro para todos: acá es bienvenido cualquier vecino con intenciones de sumar, y de trabajar por todo Puerto Madryn”.