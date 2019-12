Reunión en Puerto Madryn y nueva gira provincial para buscar la Presidencia de la Convención Radical en un proyecto Plural

Este miércoles se llevó adelante durante aproximadamente 2 hs una intensa y muy fructífera reunión en el Comité Departamental de Puerto Madryn. La misma fue convocada para poder explicitar los alcances de la propuesta que se llevará adelante en caso de que Orlando Vera sea quien encabece la conducción de la Convención Provinciale en los próximos dos años.Del encuentro formaron parte no solo Convencionales de la ciudad anfitriona, sino también un nutrido grupo de afiliados además del Presidente Germán Martinelli y la Vice Presidente Vanesa Peruzzotti. Al encuentro también asistieron el Vicepresidente del Comité Trelew Héctor Luis Palleres y el dirigente del Frach y vocal del mismo Comité Zoilo Ruiz.Reunión

Al respecto Orlando Vera expresó que «comentamos largamente que el trabajo es en paralelo interno, tanto de la urgente modificación de la carta organica, discutir posibles mecanismos de representación y elección, metodología de trabajo, formación, inclusión de sectores etc como externo en cuanto a darle sustento político a las posiciones del partido y sus representantes electivos, buscando siempre el consenso como herramienta» ampliando que «la Vicepresendente Vanesa Peruzzotti nos pidió puntualmente que expresemos nuestra postura en función del rol que ocupará la UCR a partir del 10 de diciembre, que es de oposición, a lo que respondimos contundentemente con la máxima: un partido que no habla no es partido, por lo que vamos a marcar siempre la cancha cada ve que la situación lo amerite».Sobre las políticas de alianzas, Vera manifestó que «se dijo lo que entendemos desde siempre, que tenemos que centralmente definir el perfil de partido que queremos, existen diferentes posiciones al respecto. La alianza transitoria Juntos por el Cambio dejó de actuar legalmente el 27 de octubre y no hay ninguna necesidad de manifestarse, pero siempre se escucharan a todas las voces y expresiones.»Y además se conversó sobre la postura del partido en contra de emprendimientos Mega Mineros, asumiendo desde la futura conducción la defensa de esta postura, en coherencia con lo que se viene defendiendo desde hace años desde el Frach y también sobre la centralidad que habrá que tener en la relación política con los municipios radicales.GiraEste fin de semana se llevará adelante una nueva gira por varias localidades de Chubut, donde se acercarán posiciones con diferentes Convencionales y dirigentes radicales, llevando la propuesta de una gestión buscar la Presidencia de la Convención Radical en un proyecto Plural y con profundo sentido federal.