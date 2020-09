Representó a Chubut en una feria de ciencias nacional, ahora enfrenta una condena de 10 años

Se trata de Brian “Ruso” Nikolisin. Estuvo preso, representó a Chubut en una Feria Nacional realizada en Mendoza donde recibió dos menciones. Pero reincidió y ahora enfrenta una condena de hasta 10 años de cárcel por un violento robo donde amenazaron con cortarle los dedos a un bebé.

La Fiscalía presentó la acusación para elevar la causa a juicio y quedó en prisión preventiva. El robo se cometió el pasado 21 de julio. Brian Nykolyszyn, junto a dos personas, ingresó a una casa en el barrio Presidente Perón, donde vive una mujer junto a su hijo de un año y once meses. La mujer estaba durmiendo, la despertó el ruido cuando rompieron la puerta con la barreta. “Danos la plata”, le decían mientras la golpeaban. Los delincuentes le decían que ella vendía ropa y tenía plata. En un momento agarraron al bebé y la amenazaron que si no le daba plata le cortaban los dedos. La mujer les dijo que se lleven el auto pero que no le hagan nada al niño.

En un momento Nykolyszyn, la tapa con una manta y le dice “no te muevas porque te pego un tiro” y allí comienza a decir uno de ellos: “ya llegaron, ya llegaron”. Dos alcanzaron a escapar, pero “El Ruso” fue detenido por la Policía cuando intentaba escapar por una ventana. También tiene una causa luego de ser detenido “in flagranti” cuando se llevaban un set de ollas Essen de una casa.

Hace unos años, Nykolyszyn había obtenido dos menciones en la feria Nacional de Educación, Ciencias, Artes y Tecnología que se realizó en Mendoza. Estaba alojado en la Comisaria Tercera cumpliendo una condena a cuatro años de prisión por cometer delitos contra la propiedad. Bajo la modalidad de educación en contexto de encierro desarrolló un proyecto de investigación respondiendo a “Por qué las Malvinas son Argentinas”.

Nykolyszyn, de 40 años, es declarado reincidente por lo cual no tiene acceso a beneficios de libertad condicional y además debe cumplir una condena a cuatro años de prisión en Rio Negro.

Ahora enfrenta la posibilidad de un nuevo juicio y otra condena. La causa está a cargo del fiscal Jorge Bugueño y el funcionario Fernando Blanco, quienes formularon cargos por “robo agravado por ser en poblado y en banda”, previsto con una pena de entre tres y diez años de prisión.