Con la presencia de amigos y compañeros de militancia, el sindicalista Enrique “Quique” D’Astolfo presentó su libro “El Aullido” en la sede Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional Madryn

Al comenzar la actividad, D’Astolfo agradeció a los medios de comunicación quienes permitieron que las luchas se visibilicen y hacen a la reconstrucción de los distintos momentos de la historia del Movimiento Obrero Madrynense.



“Quiero agradecerles a todos los trabajadores de prensa porque nos visibilizan y nos ponen en situación ante la sociedad, que dimos peleas durante tantos años”, sostuvo D’Astolfo y agregó que el libro engloba un montón de anécdotas y situaciones del movimiento obrero organizado de la ciudad y “hay material de afuera de la ciudad en luchas que hemos dado”.

En tanto, D’Astolfo añadió que el libro tiene 15 capítulos y engloba 140 fotos aproximadamente de recortes de prensa que es la información fáctica de las luchas y de esas, 8 o 90 de la CTA, CGT, ATE, Judiciales y docentes.

“Estoy cerrando mi vida pública para pasar a mi instancia privada que no quiere decir que vaya a dejar de ser militante pero si dejar de ser dirigente. Ya no soy el mismo, ya no tengo un montón de atributos que antes tenía, ahora la gente joven tiene que hacerse cargo de esto”, finalizó el exdirigente.