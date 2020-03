Sostuvo el intendente Gustavo Sastre al anticipar que se trabaja en una serie de medidas que afecten a quienes no respeten el Aislamiento Social Obligatorio

Si bien el índice de acatamiento al Aislamiento Social Obligatorio y demás normas que acompañan esta medida es altamente positivo, el Intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, busca que esta conducta se amplíe y se sostenga al máximo, disponiendo herramientas de aprehensión y restricción para quienes no la cumplan.

En ese marco trabajan los equipos del Ejecutivo y Legislativo Municipal, en la creación de una norma que desaliente aún más la circulación innecesaria de personas: “Queremos que aquellos que se jactan de no cumplir el aislamiento, se atengan a las consecuencias y paguen por ello. Y queremos ser justos con los que cumplen la cuarentena”, sostuvo Sastre.

De acuerdo al borrador en el que se trabaja, aquellos presuntos infractores del aislamiento social obligatorio, dispuesto por DNU 260/2020, una vez concluidos los procedimientos legales, los ciudadanos que resulten penalmente responsables de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y cctes. del Código Penal Argentino no tendrán acceso a los siguientes beneficios: pago anticipado de impuestos y descuentos correspondientes, lotes sociales, participación en licitaciones (concesiones, terrenos, licencias de taxi y remis).

“Sabemos que son un sinnúmero de personas los que maximizan las medidas, los que respetan las decisiones, los que cumplen con el aislamiento social obligatorio; también sabemos que está garantizado al máximo el abastecimiento; pero también son unos cuantos, que aún sin empatía por el que tiene que ir a trabajar, ante una comunidad entera que cumple, actúa irresponsablemente y los números lo reflejan todos los días en las actas procedimentales que informa la Policía. Para ellos, los que no se ajustan a las normas sin medir consecuencias y no entienden, no hay beneficios ni ahora, ni en un futuro”.