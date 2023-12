Puerto Madryn: Provincia avanza en gestiones para el desguace de buques varados

Las naves se encuentran en «condición de rezago», abriendo paso para su desguace y disposición final.

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio «Nacho» Torres, a través de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), avanza con el saneamiento de la playa sur del Muelle Almirante Storni.

En este marco, el titular de la APPM y representante del Gobierno Provincial ante el Consejo de Administración de dicho ente, Lic. Diego M. Pérez, mantuvo un encuentro de trabajo con el jefe de la Prefectura Naval Puerto Madryn, Prefecto Mayor Christian Mirabete, y el jefe de Operaciones de la misma dependencia, Prefecto Principal Alejandro Silva, el pasado día miércoles.

Durante la reunión, los responsables de ambas instituciones acordaron continuar trabajando conjuntamente para garantizar la seguridad, tanto en jurisdicción portuaria como en las áreas circundantes.

Adicionalmente, dialogaron sobre las acciones a tomar con respecto al desguace de otros tres ex buques, que fueron liberados en el pasado mes de noviembre. Se trata de los ex buques «María Dolores» (Bandera Argentina – ex Matrícula 02297), «Yamana» (Bandera Argentina – ex Matrícula 4977) y «Orel» (Bandera Rusa – ex LYIJ-8370).

Estos buques, anteriormente bajo el dominio de la Prefectura Naval Argentina, fueron declarados en «condición de rezago» por su deteriorado estado de conservación, abriendo la puerta para su desguace y disposición final como chatarra.

De esta manera, el gobierno de la Provincia del Chubut, a través de la APPM reafirma su compromiso con el cuidado del ambiente y avanza en el saneamiento de la playa sur del Muelle Almirante Storni.

