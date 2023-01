Puerto Madryn: La ocupación promedio durante la primera quincena de enero fue de un 80%, con picos del 85%

El intendente Gustavo Sastre se manifestó conforme con los indicadores que arrojó el informe de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad. En comparación con años anteriores, la ciudad cuenta con un 12% más de plazas disponibles

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn concluyó con el informe estadístico correspondiente a la primera quincena de enero, donde las cifras superaron a los períodos anteriores a la pandemia. Concretamente, el porcentaje de ocupación creció, al mismo tiempo que se registró un 12% más de plazas disponibles en comparación con el mismo período de 2022.

En el marco de una excelente Temporada de Verano, la primera quincena de enero cerró con un promedio de ocupación del 80%, con picos del 85% en alojamientos de tipo apart hotel. Cabe destacar que en 2022 se registraron cifras récord de ocupación debido a un contexto nacional que favoreció el turismo interno, especialmente respaldado por programas como el PreViaje, que movilizó a millones de argentinos por distintos puntos del país.

El informe estadístico de la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Oferta de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn precisó que estos indicadores superaron los números de temporadas anteriores a la pandemia, ya que para este verano se registró un 12% más de plazas disponibles en la ciudad.

Temporada muy buena

Al respecto, el Intendente dijo: “Continuamos disfrutando de una Temporada de Verano muy buena, que tiene un impacto en el sector turístico local y comarcal, pero también genera un derrame económico en toda la ciudad. Estos números nos hacen redoblar los esfuerzos para que Puerto Madryn siga siendo como uno de los destinos más elegidos de la República Argentina”.

“Que cada temporada se afiance más Buenos Aires como lugar de procedencia de nuestros turistas no hace más que confirmar la necesidad que teníamos de contar con la conectividad aérea que tenemos actualmente. Que Aerolíneas Argentinas llegue a Puerto Madryn y que se sume Flybondi nos posiciona de una gran manera”, agregó el Jefe Comunal.

Principales emisores

En este sentido, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúan siendo los principales emisores de turismo hacia la ciudad. En la primera quincena de enero, el 61% de los visitantes arribó desde estos destinos, generando un 12% más de llegadas desde esa zona a la ciudad. Además, Córdoba y el Noreste Argentino fueron zonas de gran afluencia hacia nuestra “La Más Linda”.

También se registró un crecimiento en la presencia de extranjeros dentro del movimiento turístico. Puntualmente, la ampliación del indicador sobre la presencia de los mismos en este período fue del 7%, siendo los principales países Francia, Chile y el resto de América Latina.

La composición de los grupos que nos visitan son, en su mayoría, familias que se trasladan en vehículo particular. Sin embargo, continúan en crecimiento los arribos a Puerto Madryn mediante los vuelos, especialmente aquellos que llegan a nuestra ciudad, aunque también se registra un interesante movimiento turístico en el Aeropuerto “Almirante Zar” de Trelew, desde donde también provienen quienes visitan nuestra ciudad.