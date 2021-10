Provincia relevó y vacunó contra el Covid-19 a personas que viven en situación de calle en Comodoro Rivadavia

La iniciativa la llevó adelante el equipo del Área Programática de Salud Sur, con el apoyo de Iglesias, la Policía Comunitaria y comedores barriales. En total se identificaron 55 personas en esta situación y se vacunó a 15 de ellas, con la vacuna Cansino, que consta de una única dosis.

Con el objetivo de llegar a toda la comunidad y especialmente a aquellos que pueden tener más dificultades para el acceso a la información y las instituciones, la última semana el Área Programática de Salud Sur, dependiente del Ministerio de Salud del Chubut, que conduce Fabián Puratich, relevó y vacunó contra el Covid-19 a personas que viven en situación de calle en Comodoro Rivadavia.

El trabajo fue encabezado por el área de Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno (TCST) y contó con el apoyo de Iglesias, la Policía Comunitaria y comedores barriales, que colaboraron en la identificación de personas y lugares para avanzar en la tarea.

María Rosa Cerdá, supervisora de los TCST, explicó que la tarea permitió identificar a 55 personas y vacunar a 15 de ellas. “El relevamiento comenzó el 28 de septiembre y continuó el día 30 y el último lunes. Hicimos un relevamiento de la gente en situación de calle y ahí vimos quién estaba vacunado y quién no. A quien no estaba vacunado se le aplicaba la vacuna en el lugar. En total se relevaron 55 personas y se vacunaron 15, pero hubo algunas personas que dijeron que se habían vacunado y al chequear los datos descubrimos que no era así”, detalló.

Cerdá adelantó que es posible que se realice una cuarta recorrida por la ciudad, en virtud de que referentes que trabajan con gente en situación de calle, aseguran que al menos hay 60 personas que viven en esta condición.

Un trabajo conjunto

En sus declaraciones, la supervisora de TCST destacó además el trabajo de las instituciones de la ciudad, tanto del Hogar de Cristo del barrio Quirno Costa, como de comedores e iglesias. “Hay que destacar la tarea que llevan adelante las instituciones de los barrios, comedores, junto con los Centros de Salud que han trabajado en conjunto para que la gente esté vacunada. En algunos casos les gestionaron el turno para que puedan asistir a los centros de vacunación y eso es muy importante, porque es un trabajo conjunto”, indicó.

Además, respecto a lo que observó en el relevamiento, Cerdá indicó que “nos encontramos con gente de entre 20 y 55 años, algunos sin un domicilio fijo. Nos llamó la atención que ellos son muy conscientes que tienen que estar vacunados, porque muchos andan con su carnet de vacunación e incluso algunos le decían a sus compañeros que se vacunen porque si no lo hacían, no los iban a dejar entrar a tal lugar. Entonces esto marca que conocen la importancia de estar vacunados y eso es positivo”.

En este marco se aplicó la vacuna Cansino, que consta de una única dosis y un alto grado de efectividad. En esa línea, Cerdá reflexionó que el problema con este tipo de casos es que son “muy nómades y se dificulta localizar a las personas y volver a encontrarse con ellas para aplicar una segunda dosis, entonces esta vacuna es ideal”.