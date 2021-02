A través de la Dirección General de Defensa y Protección de Consumidores, una vecina de Rawson obtuvo finalmente su vehículo 0 km.

La Dirección General de Defensa y Protección de Consumidores y Usuarios, dependiente de la Secretaría de Trabajo del Chubut, resolvió reclamos realizados por distintos clientes, relacionados con planes de ahorro y capitalización de reconocidas firmas del sector.

En este sentido, el titular del área, Simón García, expresó que “por ejemplo, una señora de Rawson presentó en nuestras oficinas su reclamo por una empresa que no le hizo entrega del vehículo pactado, porque no le habían realizado el débito automático correspondiente”. “Se trata de este tipo plan de capitalización para acceder un vehículo 0 Km, de muchas cuotas, pero cuando el usuario sale sorteado, no paga más”, aclaró el funcionario.

“A raíz de lo manifestado por esta señora, desde Defensa y Protección de Consumidores y Usuarios nos abocamos al caso, avanzamos y tuvimos una resolución muy buena y favorable para esta persona, que de esta forma obtuvo su 0 km”, destacó el Director General.

Más adelante, García señaló que «con esta metodología de trabajo también avanzamos en reclamos recibidos de clientes de otras localidades, como Puerto Madryn y Trelew, sobre estas operatorias de planes de capitalización, tratando siempre de resolver ante el incumplimiento por parte de las empresas que ofertan estos productos”.