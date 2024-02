Provincia acordó trabajar en conjunto con los Estados Unidos en el marco de los incendios en la Cordillera

Así lo manifestó el gobernador de la Provincia, Ignacio “Nacho” Torres, tras un encuentro mantenido con el embajador de ese país en Argentina, Marc Stanley. Asimismo, la representación diplomática garantizó un aporte de 20 mil dólares para asistir a los brigadistas que combaten el fuego iniciado a fines de enero en el Parque Nacional “Los Alerces”.El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, mantuvo este jueves una reunión con el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, durante la cual el agente diplomático se comprometió a colaborar a través del Federal Bureau of Investigation (FBI) en las investigaciones y los peritajes relacionados con el incendio que se desató el pasado 25 de enero en el Parque Nacional “Los Alerces».Además, la Embajada aportó también un total de 20.000 dólares al Fondo Solidario, promovido por el Gobierno del Chubut para la asistencia de los brigadistas que combaten el fuego en la primera línea de combate, sumándose así a la empresa Pan American Energy (PAE), quien previamente, y en el marco de la responsabilidad social empresarial que impulsa la Provincia, colaboró con una donación de 100.000.000 de pesos destinados a la asistencia de los lugares más afectados por el incendio.En ese marco, el mandatario provincial señaló que la próxima semana elevará, a través del Ministerio de Seguridad del Chubut, una solicitud de colaboración a la Embajada para que el FBI participe del peritaje a realizarse respecto al incendio intencional originado en la zona de arroyo Centinela, el cual se llevará adelante en colaboración con el Estado argentino y las fuerzas federales.Celeridad en la investigación“La cooperación de la Embajada es fundamental para ponerle un freno definitivo a las amenazas que todos los años sufre la provincia del Chubut por culpa de los incendios intencionales”, precisó Torres al término del encuentro, y consideró que “utilizar la tecnología y la experiencia del FBI nos va a permitir darle más celeridad a los tiempos de la investigación, que lamentablemente muchas veces no son los tiempos que requieren y merecen los chubutenses».Al respecto, el mandatario manifestó que “necesitamos dar con los responsables cuánto antes, y que haya una medida ejemplificadora en la Justicia para que este tipo de delitos no vuelvan a repetirse”, y agregó: “Por eso es tan importante el acuerdo que firmamos hoy con la Embajada”.De igual manera, Torres adelantó asimismo que “de ahora en adelante también vamos a trabajar en conjunto con los Estados Unidos en la lucha contra la pesca ilegal que afecta la soberanía de nuestros mares y trae perjuicios económicos muy importantes para la nación y para la provincia del Chubut”.Hidrógeno VerdeEn otro orden, el Gobernador le trasladó al embajador, y a su equipo de trabajo, la invitación a participar el próximo 8 de marzo de un encuentro patagónico a realizarse en Puerto Madryn, para fomentar a través del mismo una ronda de inversiones en materia de hidrógeno verde.En tal sentido, el mandatario aseguró que el objetivo de este encuentro es que las empresas americanas puedan informarse sobre el potencial que tiene la región para generar más y mejor trabajo, posicionando así a la provincia del Chubut como una verdadera vidriera del desarrollo en la Patagonia.–

