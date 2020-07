Primera Escuela de Cine : Inscripciones abiertas para comenzar en agosto

En marzo comenzó a funcionar la Primera Escuela de Cine de Chubut en Puerto Madryn ofreciendo una carrera de Tecnicatura Superior en Cine de una duración de 3 años. Esta Escuela de Cine nace con la premisa de generar un espacio de creación artística e inserción dentro del mundo del cine, para adolescentes y adultos de la región Patagónica. El objetivo principal de esta nueva Escuela de Cine es el de generar un polo creativo audiovisual en la provincia y la región, donde sus bellos escenarios naturales sean protagonistas junto a su gente.

Nueva modalidad a distancia

La escuela reabre la cursada de la Tecnicatura Superior en Cine, comenzando en Agosto 2020, con la modalidad online de las materias correspondientes al Primer año, el nivel inicial de la carrera.

Las clases fueron diseñadas para esta modalidad pandemia, mientras dure. En el momento en que se habilite y las condiciones estén dadas, se iniciará en el aula para aquellos que se inscribieron de manera presencial, y para aquellos que se anotaron con modalidad a distancia, se seguirán las clases online. Deben contemplar eligiendo esta modalidad, la posibilidad de viajar a Puerto Madryn una vez por cuatrimestre para prácticas presenciales y rodajes. (dos días en fin de semana).

¿Quiénes pueden iniciar la TECNICATURA SUPERIOR EN CINE?

La TECNICATURA está destinada a adolescentes que cursan la secundaria y adultos en general.

Nos acompañan y apoyan asociaciones de cine, directores, productores, distribuidores, con quienes ya comenzamos a tener CLASES MAGISTRALES online, para que los alumnos apenas inician la cursada, tengan la posibilidad de tener contacto directo con la industria cinematográfica de nuestro país.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Las Inscripciones para comenzar a cursar en Agosto se encuentran abiertas durante todo el mes de julio, se podrán pre inscribir de manera online a través de la web www.escueladecinepuertomadryn.com.ar El comienzo de clases será la primer semana de Agosto. Consultas por aranceles a escueladecinepuertomadryn@gmail.com

SOBRE LA CARRERA

LA CARRERA ofrece un TECNICATURA SUPERIOR EN CINE, de una duración de 3 años compuesta por:

PRIMER AÑO: NIVEL INICIAL

Primer Cuatrimestre: Guión I, Introducción a la Realización I, Creación Cinematográfica I, Fotografía y Cámara I.

Segundo Cuatrimestre: Introducción al montaje I, Producción I, Sonido I

SEGUNDO AÑO: NIVEL INTERMEDIO

Primer Cuatrimestre: Guión II, Realización II, Creación Cinematográfica II

Fotografía y Cámara II

?Segundo Cuatrimestre: Montaje II, Producción II, Estética del sonido II, Nuevos medios y formatos I

TERCER AÑO: NIVEL AVANZADO

Primer Cuatrimestre: Guión III, Realización III, Creación Cinematográfica III,

Fotografía y Cámara III

¿Por qué una escuela de Cine para adolescentes?

Los tiempos cambian, todo se transforma. He observado que los adolescentes que transitan la educación formal, no encuentran tantos espacios para acercarse al arte, incursionar en el mundo del cine y conocer a temprana edad herramientas que brinda el mundo audiovisual.¿Porqué entonces no ofrecer esa posibilidad a los jóvenes hoy? Esta nueva escuela de cine introduce al joven en su búsqueda interna en una de las artes más fascinantes que involucra grandes rubros artísticos donde cada uno puede encontrar una profesión.

El potencial de la creación artística y del goce estético, la liberación de la imaginación es lo que nos permite valorizar nuestra condición humana, la posibilidad de ser gestores de nuestra propia vida. Hacernos visibles, tener voz. Esta Escuela de Cine apuesta a acompañar y formar jóvenes como así también adultos, que encuentren su voz a través del arte, a través del cine.

Cualquier adolescente puede estudiar 3 años en la nueva Escuela de Cine, mientras estudia en la secundaria.

De esta manera, nuestra región patagónica tendrá jóvenes y adultos profesionales capacitados en cine, en condiciones de generar y trabajar en un gran polo de producción audiovisual dentro de las bellezas y grandes escenarios naturales que ofrece nuestra querida provincia del Chubut. Iremos juntos por esta pasión por el cine. Valeria Malatino. Directora Escuela de Cine de Puerto Madryn

Como decía Tarkovski…

“Se pueden mover montañas si se consigue que las personas que colaboran en realizar una idea, aún siendo muy distintas en cuanto a su carácter, temperamento, y edad, pasen a formar algo así como una familia, animados por una pasión común” Andrei Tarkovski – Director de cine ruso.