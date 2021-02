Los Fiscales y la Asociación de Víctimas alertan que las causas se pueden “caer” por vencimiento de plazos si la Legislatura no trata el proyecto para extender los plazos procesales.Muchos de los procesos judiciales se paralizaron durante el año pasado como consecuencia de la pandemia del coronavirus y por las medidas de fuerza por los atrasos salariales generó que los juicios programados durante el 2020 no se puedan realizar. Los Fiscales junto con la Asociación de Víctimas alertan que muchas causas se pueden vencer si la Legislatura no trata el proyecto para extender los plazos.“Es preocupante porque la problemática es general y abarca una realidad de toda la provincia, donde hay un enorme cúmulo de investigaciones. Para las causas iniciadas en 2018 el juicio se debería haber realizado durante 2020 pero, por razones de la pandemia así como por la afectación del servicio por medidas de fuerza por justos reclamos salariales, se ha generado un “cuello de botella muy estrecho” por la cantidad de juicios que se deben realizar y luego debe revisar la Cámara Penal”, explicó el fiscal Alex Williams en una nota efectuada por la radio LU17 de Puerto Madryn y se mostró preocupado porque la situación “nos hace caminar hacia un horizonte muy oscuro ya que el Código Procesal es taxativo, y un proceso debe tener resolución de Cámara dentro de los tres años, esa proyección empieza a vislumbrarse muy difícil de cumplir para un buen número de causas”.El Código Procesal Penal de Chubut prevé un plazo máximo de tres años para que una causa judicial tenga un juicio oral y una revisión por la Cámara Penal. Si no se efectúa en ese plazo, la causa se da por vencida y los imputados son sobreseídos. “Las causas que iniciamos en 2018 y que estaban programadas realizarse el juicio durante el 2020 no se efectuaron, entonces se pasaron para este año. Pero esto va a generar “un estrecho cuello de botella”, indicó el fiscal general.La situación que no solo se da en Puerto Madryn sino en toda la provincia. Y además explicó que en otras provincias se han extendido los plazos. “Rio Negro, La Pampa, Neuquén, han extendido la duración de los plazos procesales ante esta situación extraordinaria. Esto no es una situación que se da sólo en Chubut”, manifestó. La Asociación Víctimas de la Delincuencia también mostró su preocupación por esta situación en realización a causas por homicidios que existen en curso. “Hemos hablado con la Asociación de Víctimas porque es una preocupación latente para todos. A todos nos genera una profunda preocupación porque si no se busca solución a la coyuntura podríamos perder por el paso del tiempo la posibilidad de efectuar el juicio” sostuvo WilliamsEn la Legislatura de Chubut se encuentra un proyecto de Ley que fue presentado el Superior Tribunal de Justicia en noviembre del año pasado para extender de manera extraordinaria los plazos por un año. Pero el proyecto por el momento no fue tratado por los diputados. “He formado parte del equipo que desarrolló el boceto de proyecto de ley. Ese proyecto se presentó en el último trimestre del año pasado. No es una cuestión que sucede en Chubut sino que hay otras provincias que han tomado la resolución: Rio Negro, Neuquén, Santa Cruz; es una realidad que nos va a afectar a todas las provincias con códigos similares. Resulta imperioso la extensión del plazo para evitar la prescripción”, cerró Williams