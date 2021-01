Por gestiones del municipio, se depositaron los sueldos de Servicoop

La Municipalidad gestionó diversos fondos ante el sector privado para hacer efectivo el pago de sueldos a todos los empleados de la Cooperativa. “Pusimos al tanto de las gestiones al Sindicato de Luz y Fuerza, y dieron el visto bueno para que avancemos. Hoy después del mediodía se hizo efectivo el depósito”, dijo el Intendente Gustavo Sastre.

Pasado el mediodía de hoy, se hizo efectivo el pago de los salarios a los empleados de la Cooperativa Servicoop, producto de las gestiones realizadas por el Municipio ante el sector privado, y la predisposición del Sindicato de Luz y Fuerza.

“Veníamos dialogando con el sector privado sobre la situación, y pudimos llegar a un acuerdo. Desde el Ejecutivo trabajamos en las gestiones contando también con la buena predisposición del Sindicato, lo que nos permitió avanzar, y cancelar hoy mismo los sueldos adeudados”, explicó el Intendente.Además admitió que “más allá del aporte del privado, se readecuaron fondos que estaban previstos para gastos corrientes. La prioridad hoy, era abonar el sueldo de los trabajadores, y así poder garantizar el buen funcionamiento de los servicios para los vecinos, y la intervención de los empleados ante cualquier contingencia que se pueda suscitar”.

En otro orden, Sastre dijo que “es realmente impensado que el Municipio tenga que salir a gestionar con el sector privado, cuando bien podrían haberlo hecho los mismos directivos de la Cooperativa. Pero no podemos frenar y ponernos a pensar porqué no lo hicieron. Había que hacerlo porque era prioridad, quizás no lo entendieron de la misma manera. Evidentemente tienen una forma muy distinta de hacer política y no entienden que lo primero es la necesidad de sus empleados y el correcto funcionamiento de los servicios para la gente. Hay que gestionar y poner la cara. Hacerse cargo de los problemas, cuando la situación lo amerita, claramente no es para cualquiera. Y lo vienen demostrando seguido”, cerró.