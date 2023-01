“Por experiencia y gestión, Sastre está varios pasos por delante de Luque para ser candidato”

Lo dijo el Secretario General del SEC en la Provincia, Alfredo Beliz, aunque admitió que la fórmula debe estar compuesta por Sastre y Luque. Y dijo que “debemos poner el mejor proyecto posible a disposición de la sociedad de Chubut”

Alfredo Beliz, titular del Sindicato de Empleados de Comercio en la Provincia, analizó el año electoral.

El dirigente gremial fue contundente al manifestar que el peronismo tiene a Ricardo Sastre, y que este es un candidato que “puede mostrar gestión, experiencia política y está varios pasos por delante del intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque”.

Beliz habló de cara a una nueva inauguración que tendrá el gremio en la ciudad de Madryn este viernes, en el camping ubicado en la zona norte.

“En el acto vamos a tener mucha participación política este viernes, así que aprovecharemos a hablar. No tengo ninguna posición aún, pero creo que debemos apuntar a políticas de desarrollo que permitan mejorar la situación económica, de comercio y de industria, principalmente”.

Para el directivo del SEC “Ricardo con la experiencia de dos gobiernos municipales y un periodo como Vicegobernador, sumado a las ganas y el impulso que le ha puesto a las gestiones, está unos pasos por delante de Luque, sin desmerecer el buen trabajo de Juan Pablo, que lo viene haciendo bien en Comodoro. Pero creo que Sastre tiene la gran posibilidad de ser el candidato del Peronismo”.

Sobre ese mismo tema, y apuntando al armado del Justicialismo en la Provincia, señaló que “debemos agotar todas las instancias de consulta y diálogo, para poder lograr una unidad dentro del PJ. Desdoblar la elección permite que el vecino de Chubut a la hora de ir a votar pueda medir a sus candidatos, las gestiones que han realizado y que siguen llevando adelante, y el crecimiento de cada una de las ciudades. Y también posibilita que no estemos pensando en los votos que puede llegar a arrastrar o no una boleta con candidatos nacionales. Hay que poner lo mejor de la parte política y el mejor proyecto para la sociedad de la Provincia”.

Y sobre la posible fórmula, admitió que “lo ideal sería darle al Vicegobernador la posibilidad de conducir el Ejecutivo Provincial, y obviamente la mejor alternativa posible es que la fórmula sea compuesta por Sastre y Luque”, cerró.