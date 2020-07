Pedido de urgente intervención al Ministro Moroni para destrabar la parálisis de la flota tangonera congeladora

Mediante una nota, el Secretario General de la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca Jorge Frías solicitó al titular del Ministerio de Trabajo de la Nación que convoque a las organizaciones empresarias CAPECA y CAPIP a una audiencia a los efectos de intentar encontrar una salida a la grave situación que comienza a provocar un daño económico a la actividad pesquera nacional en su conjunto, y pone en grave riesgo la situación económica de los trabajadores.







SR. MINISTRO

MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN

DR. CLAUDIO MORONI

El que suscribe, JORGE FRIAS, en mi carácter de SECRETARIO GENERAL de la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CAPITANES, PILOTOS Y PATRONES DE PESCA, entidad sindical de primer grado, con Personería Gremial Nº 1442, que representa los derechos e intereses de los Capitanes y Oficiales de Pesca que se desempeñan a bordo de los buques pesqueros de pabellón nacional, me dirijo a Ud. a los efectos de manifestarle la preocupación por la que atraviesan nuestros representados que trabajan a bordo de los buques de la flota congeladora langostinera, la que se encuentra paralizada desde el 17 de Junio del corriente año, como consecuencia de la discusión salarial que las empresas armadoras llevan adelante con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, motivo por el cual no se inicia la campaña de pesca, aduciendo para ello una situación económica que no tornaría viable el negocio de la pesca industrial bajo dicha modalidad.

Esta realidad ha generado a esta altura una gran incertidumbre en la actividad en general, poniendo en grave riesgo la situación económica de los trabajadores de la pesca, en particular de aquellos que embarcan en la flota afectada, tratándose de una actividad que se desarrolla en el mejor de los casos durante cinco meses a lo largo del año, habiéndose perdido prácticamente ya casi un mes de trabajo.

Podrá Ud. representarse Sr. Ministro, el daño económico que se está generando a la actividad pesquera nacional en su conjunto, debiendo arrojarse certeza sobre la realidad de los hechos invocados por los empresarios, para lo cual resulta necesario que el Ministerio a su cargo tome urgente intervención ante esta grave situación y convoque a todos los actores involucrados, para intentar encontrar una salida que permita destrabar este presente que se asemeja a un Lock Out patronal que se ha configurado y que tiene paralizada la actividad alterando la paz social.

Párrafo aparte merece resaltar el perjuicio económico en que se encauza a aquellas organizaciones que contienen a sus afiliados trabajadores en su propia obra social, tal es el caso de OSPesca RNOS 000505, obra social de Capitanes de Pesca con la que se protege a los capitanes activos y también a nuestros jubilados y que desde el inicio del aislamiento ha dado toda respuesta en salud posible, aun con la actividad operando irregularmente y la reticencia de algunas empresas al momento de hacer los correspondientes aportes y contribuciones. La salud de la obra social se pone seriamente en riesgo.

En forma concreta, vengo a solicitarle se convoque a una audiencia a las Cámaras Empresariales CÁMARA DE ARMADORES DE PESQUEROS CONGELADORES DE LA ARGENTINA (CAPECA) con domicilio en la calle Alsina 292, Piso 6°, Oficina A de la CABA, y a la CÁMARA ARGENTINA PATAGÓNICA DE INDUSTRIAS PESQUERAS (CAPIP), con domicilio en la calle 25 de Mayo 130, Piso 1°, de la Ciudad de Puerto Madryn, Provincia del Chubut.

JORGE A. FRÍAS

Secretario General



JORGE R. GARAVANO

Secretario Adjunto



Elio Mansilla

Tesorero



COMISIÓN DIRECTIVA

2018 – 2022