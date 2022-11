Paro por 48 hs. en la flota fresquera de altura

Atento a la dilación en las negociaciones paritarias para la flota fresquera de altura nucleada en las organizaciones empresarias CAABPA y CAIPA, la Comisión Directiva determinó un paro por 48 horas en el Puerto de Mar del Plata a partir de las 0 hs del lunes 7 de noviembre, por cuanto la flota no zarpará a tareas de pesca.

La ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CAPITANES PILOTOS Y PATRONES DE PESCA (A.A.C.P. y P.P.), Organización Sindical de Primer Grado, con Personería Gremial N° 1442 para representar los derechos e intereses de los Capitanes y Oficiales de Pesca que se desempeñan a bordo de los buques pesqueros de pabellón nacional, informa que atento a la dilación en las negociaciones paritarias para la flota fresquera de altura nucleada en las organizaciones empresarias Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (CAABPA) y Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) la Comisión Directiva determinó un paro por 48 horas en el Puerto de Mar del Plata a partir del lunes 7 de noviembre a las 0.00 horas; por cuanto la flota no zarpará a tareas de pesca.



Entendiendo que tenemos dos factores de incidencia en el salario:



• Los valores fijos atados a la inflación que debemos adecuar a nuestra actividad teniendo en cuenta el coeficiente inflacionario interanual publicado por el INDEC asciende al 83%, y la suba salarial alcanzada como pauta paritaria por otros gremios para la actividad del transporte.

• El valor de la producción referenciado al valor del dólar oficial



El paro de actividades se hace imperiosamente necesario para que Capitanes y Oficiales de Pesca se encuentren y definan una posición unificada para presentar a las cámaras empresarias correspondientes. Si bien las paritarias ya tienen un atraso sustancial, las cámaras han venido demostrando su voluntad de acordar a la vez que manifiestan sus propias problemáticas respecto de la inflación, costos operativos y tipo de cambio, entre otros.



No obstante ello, los trabajadores no podemos seguir acrecentando la incertidumbre que nos aflige día a día frente a la inflación por la que atraviesa nuestro país y que afecta la economía de la familia.



Los miembros Paritarios de esta Organización Sindical encabezados por el Secretario General Jorge Frías hemos mantenido diversas reuniones con el sector empresario, inclusive con la presencia de funcionarios nacionales, llegando a ser convocados por el propio Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Dr. Carlos Liberman, sin obtener los resultados deseados, por cuanto es necesario y oportuno parar la flota y generarle los escenarios a Capitanes y Oficiales para consensuar la defensa de su economía.







Pedido de Audiencia al MTEySS para avanzar en un nuevo CCT con CAFACH



Un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo que reemplace al CCT 788/21, vencido y vigente por ultraactividad, teniendo en cuenta que el sistema “IMPERFECTO, A LA PARTE” que se utiliza genera desencuentros e inconsistencias salariales entre Capitanes y Oficiales según empresa, buque y función.





La ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CAPITANES PILOTOS Y PATRONES DE PESCA (A.A.C.P. y P.P.), Organización Sindical de Primer Grado, con Personería Gremial N° 1442 para representar los derechos e intereses de los Capitanes y Oficiales de Pesca que se desempeñan a bordo de los buques pesqueros de pabellón nacional, solicitó al Ministerio de Trabajo de la Nación se convoque una audiencia entre la Asociación y la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut (CAFACH), a los efectos de avanzar en las negociaciones para la celebración de un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo que reemplace al CCT 788/21, suscripto por ambas partes y que se encuentra vencido y vigente por ultraactividad, teniendo en cuenta que el sistema “IMPERFECTO, A LA PARTE” que se utiliza genera desencuentros e inconsistencias salariales entre Capitanes y Oficiales según empresa, buque y función; por cuanto el objetivo final de la convocatoria es obtener el 100% de conformidad para los capitanes y oficiales que han consensuado un pedido concreto y que reclamaremos a la CAFACH.



La Comisión Directiva destaca la voluntad y comprensión del sector trabajador que opera en Puerto Rawson para decidir ordenar definitiva manera en que se deben liquidar sus salarios. La actividad, y la profesión no pueden seguir admitiendo grises.



Confiamos en la voluntad de la CAFACH para agilizar el acuerdo y poder iniciar la temporada de langostino lo antes posible.