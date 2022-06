Multitudinario acto conmemorativo por el Día de la Bandera en Puerto Madryn

El vicegobernador Ricardo Sastre y el intendente Gustavo Sastre encabezaron el evento que se desarrolló en el estadio Luján Barrientos del Club Social y Deportivo Madryn, donde miles de personas presenciaron como cerca de un millar de niños le prometieron lealtad al símbolo patrio

El vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, y el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, encabezaron el multitudinario acto conmemorativo del Día de la Bandera, que se llevó a cabo hoy en el estadio Luján Barrientos del Club Social y Deportivo Madryn y en el que cerca de mil niños y niñas de establecimientos educativos municipales y provinciales prometieron lealtad a dicho símbolo patrio.

Con un gran marco de público, el acto comenzó con la bendición e imposición de banderas argentinas. Posteriormente se entregaron banderas de la Provincia del Chubut a diferentes establecimientos educativos; se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino; se hizo la jura a aspirantes de la Policía del Chubut y la reválida de lealtad de Veteranos de Guerra.

En tanto, el punto central del acto fue la promesa de lealtad hacia la Bandera Argentina por parte de cientos de niños de Puerto Madryn, alumnos de distintos establecimientos educativos locales.

Luces de esperanza

En su discurso, el Intendente dijo: “La historia nos remonta en este día a tiempos en que la búsqueda de la libertad era una constante lucha perdida en un territorio que buscaba su identidad como patria. Entonces, tuvieron que dar a luz hombres con espíritu de grandeza que tenían un único objetivo: pelear hasta el final para darle esa identidad buscada, esa libertad merecida. Para ellos lo primordial era servir a los demás promoviendo hechos porque consideraban inútil hacerlo con palabras. Entonces, fueron a los hechos”.

En este mismo sentido, continúo: “La Argentina de 1800 se debatía entre ser para siempre una colonia sin futuro propio o una patria libre y soberana, con la capacidad necesaria para tomar sus propias decisiones, para discernir sobre su propio futuro, para romper las cadenas en beneficio de las generaciones por venir. Así fue que aparecieron esos hombres iluminados solo por las luces de la esperanza, del sacrificio, de la solidaridad y de la valentía. Nacieron nuestros héroes para darle forma a nuestra historia, para dejar el camino libre de enemigos. Para crear y amar a la patria”.

“Manuel Belgrano fue mucho más que el creador de la bandera. Eso significa solo un jalón en su rica historia patriótica por la que vivió y murió sin pedir recompensa alguna. Dijo una vez: ‘mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria, me contentaría con ser un buen hijo de ella’. Así se despojaba de los honores que no formaban parte de su vida porque su vida estaba signada por otros valores como la igualdad, la solidaridad, la valentía y el amor por el otro”, agregó.

Acciones y enseñanzas

En la misma línea, Sastre remarcó: “Estamos hoy aquí iluminados por esos pensamientos. Los que Belgrano dejó escritos para siempre tanto en sus acciones como en sus enseñanzas. Belgrano no solo izó nuestra bandera por primera vez a orillas del Río Paraná. Esa acción representó sus ideales, los que han atravesado la historia desde 1810 en adelante. Tuvo, como ya se dijo, una destacada actuación pública lo que lo convirtió en uno de los próceres principales y fundamentales del proceso que condujo a nuestro país a la independencia y que marcó el rumbo de las luchas hacia la emancipación americana”.

“Son muchos los historiadores que destacan las virtudes del prócer como estadista, promotor de la educación gratuita, defensor de los derechos de los pueblos originarios, revolucionario y guerrero. También dijo una vez: ‘Me hierve la sangre al observar tanto obstáculo. Parece que la injusticia tiene en nosotros más abrigo que la justicia. Pero yo me río y sigo mi camino’”, indicó el Intendente.

Mensaje a los alumnos

En un mensaje directo dirigido a los alumnos, el Jefe Comunal les manifestó: “Hoy es un día que ustedes deben llevar siempre atado a sus almas porque no solo prometerán lealtad a la bandera, sino que elevarán aún más los valores de este hombre, parte grande de nuestra historia que puso su vida al servicio de lo que hoy podemos disfrutar: la libertad. Y hoy, también, ustedes y nosotros tendremos la oportunidad, la gran oportunidad, de rendir otro homenaje. También al valor. También a la vida”.

“Compartimos este día con quienes han escrito otro pasaje inolvidable en la historia de nuestra querida Argentina. Están aquí, para hacer más grande el ‘sí, prometo’ quienes pelearon a sangre y fuego para defender un pedazo grande de nuestra soberanía. Ellos, los excombatientes, siguieron el ejemplo de Manuel Belgrano. El de la solidaridad, la entrega, el amor por su tierra, el despojo de cualquier honor que no sea el de la lucha por reivindicar la pertenencia de ese pequeño gran territorio, tan nuestro como esta tierra que ahora pisamos”, apuntó,

Mensaje a los combatientes

Sastre también dedicó unas palabras hacia los combatientes de Malvinas, a quienes les enfatizó: “Nos honra tenernos en este acto de maravillosa lealtad. Esa que ustedes pusieron en el frente de batalla hace 40 años, cuando apenas comenzaban a transitar por la vereda de la vida”.

Asimismo, les agradeció: “Gracias por habernos dado tantos ejemplos juntos que nunca alcanzaríamos a enumerar. Gracias por haber escrito desde el frente de batalla, una de las páginas más sagradas de nuestra historia. Ayer recordábamos su llegada a este suelo, donde un pueblo solidario los recibió con los brazos abiertos. Esos 40 años que pasaron desde el reencuentro con sus raíces estoy seguro que no han pasado en vano. Nos han servido a nosotros para de una vez y para siempre convertir aquella instancia de nuestra historia más que en una gesta, en una verdadera epopeya».

Mensaje al pueblo de Puerto Madryn

Por último, el Intendente se dirigió hacia toda la comunidad de Puerto Madryn: “Quedará en nuestras retinas este instante donde se entremezclan muchas emociones. Donde los recuerdos nos van cayendo como gotas de lluvia. Incesantes, sin tregua. Y donde estamos rindiendo un homenaje al pasado y abriéndole una puerta al futuro”.

“No dejemos que este momento nos pase por al lado. Abramos nuestras manos para después apretarlo y no dejarlo escapar jamás. Prometamos lealtad a nuestra bandera entre todos, porque así, seremos todos iguales y tendremos las mismas responsabilidades y las mismas convicciones. Las que tuvo Manuel Belgrano. Las que exhibieron ante un mundo poderoso nuestros excombatientes. Serán ustedes quienes desde el calor de las aulas, los encargados de hacer germinar las semillas de nuestra esperanza. Amemos a nuestra bandera y cómo dice su canción: ‘bandera de mi patria, sublime enseña de libertad y honor, jurando amarte, como así defenderte, mientras palpite mi fiel corazón’. Que así sea”, concluyó.