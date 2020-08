“Muchos vecinos me manifestaron su preocupación porque están recibiendo sus facturas de Servicoop con aumentos exorbitantes que no están autorizados a realizar”

El concejal Federico Garitano criticó duramente a las autoridades de Servicoop por el desmanejo económico y los aumentos en las facturas que no han sido autorizados.

“En los últimos días he recibido muchísimos reclamos de vecinos de la ciudad, sobre todo del sector comercial e industrial, expresándome con pruebas que los aumentos de las facturas emitidas por Servicoop aumentaron 2 o 3 veces su valor respecto a la facturación de julio. En muchos casos, incluso, corresponde a comercios que han estado con sus puertas cerradas o con una gran disminución de la actividad por las restricciones por la pandemia del COVID19” – dijo el concejal justicialista Federico Garitano.

“Al finalizar 2019 los concejales aprobamos, por unanimidad, retrotraer el cuadro tarifario de los servicios públicos de energía eléctrica, agua y cloacas con el objetivo de aliviar la difícil situación económica que atravesaban las familias madrynenses producto de las políticas económicas del gobierno de Macri – dijo Garitano – Actuamos en concordancia con nuestro Presidente Alberto Fernández que le pidió al Congreso de la Nación congelar las tarifas de los servicios públicos. Logramos que no se aumentaran las tarifas pese a la constante presión de los miembros del Consejo de Administración y los integrantes del Partido vecinal “Unidos y Organizados” pero, en esa ocasión, actuamos sin que hubiera pandemia”.

“He visto facturas que aumentan de 18 a 32 mil pesos o de 19 a 63 mil e incluso una trabajadora con un pequeño local que pagaba alrededor de 3000 a tener que abonar casi 21 mil. No entiendo a estas autoridades que han fundido a la Cooperativa, que han generado una deuda millonaria y que están restringidos en los aspectos operativos porque siguen alejándose de la realidad con este tipo de facturaciones excesivas”. – señaló Garitano.

“Creo que Servicoop no tiene futuro y que las actuales autoridades deben dar explicaciones sobre el incremento de 2000 millones de la deuda y que hicieron con la plata que aportamos los usuarios mes a mes. Tenemos que exigir explicaciones urgentes para que no se deteriore más el patrimonio de todos los socios y que los servicios de energía eléctrica, agua y cloacas puedan sostenerse. Se que el Municipio está analizando la situación de la concesión que vence en 2022 por lo que todos estaremos dispuestos a analizar la mejor alternativa. Mientras tanto, se deben reanalizar las facturaciones excesivas” – expresó el concejal del Frente de Todos.