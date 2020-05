Moira Miranda: “Todos los días encuentro ese momento especial en el que llega la hora de entrenar”

La triatleta chubutense se encuentra en Córdoba durante la cuarentena. Charló con Chubut Deportes sobre cómo vive estos días y la motivación para continuar trabajando.

Luego de un tiempo representando a la provincia y al país en la elite del triatlón, la joven Moira Miranda de Comodoro Rivadavia, había conseguido un comienzo de año soñado: Logró ganar las 4 competencias con las que comenzó el Campeonato Argentino (La Paz, San Lorenzo, Mendoza y San Juan). “Tuve un gran comienzo de año, con grandes resultados en todas fechas nacionales en las cuales pude ganar. Eso era el comienzo del año nomás porque con mi entrenador apuntábamos al campeonato Sudamericano en Lima que era el 3 de mayo y el Campeonato del Mundo Sub 23, que se iba a realizar en agosto”.

Pero, como a gran parte de la sociedad, la pandemia del COVID-19 tomó por sorpresa a la triatleta y la motivzación que tenía a comienzo de año, comenzó a bajar. “Cuando me fui enterando de las cancelaciones, la motivación que había ganado a comienzo de año se fue perdiendo”, aseguró.

“Sinceramente, en este momento uno valora mucho más lo que hizo y los logros que obtuvo. Creo que al principio si sentía una desmotivación y me costaba muchísimo entrenar porque sé que no hay un objetivo en concreto. Pero a medida que pasaron los días, los pensamientos fueron cambiando y la verdad es que ahora me encuentro muy motivada. Todos los días encuentro ese momento especial en el que llega la hora de entrenar, me concentro y me aporta muchísimo seguir entrenando”, destacó Moira.

El triatlón es una de las disciplinas más exigentes. Miranda contaba con un riguroso entrenamiento previo a la cuarentena donde pedaleaba y corría 4 veces por semana y tenía que nada 6 veces por semana. “Tuve que acomodar y adaptar todos mis entrenamientos. Lo que hago ahora es un día doble turno de bicicleta (con una sesión a la mañana y otra a la tarde); al otro día una sesión de gimnasio con fortalecimiento de core y algunos ejercicios de fuerza con ligas para la parte de la natación y otro turno de ciclismo; finalmente, la semana termina con una sesión de bici suave que simula los fondos que haría los fines de semana”, explicó.

Pero Moira también destaca que la cuarentena la ha ayudado a reflexionar en otros aspectos de su vida más allá de lo deportivo. Actualmente está realizando el profesorado de Educación Física y encontró muchos momentos para disfrutar de la lectura: “por mi parte estoy agradecida por elegir continuar con el estudio en su momento. Ahora puedo concentrarme mucho más en estudiar y me abrió tiempo para leer libros y bibliografía que tenía pendiente en relación al entrenamiento o la nutrición”.

“A mi Chubut Deportes me apoya desde que soy muy chica y nunca ha dejado de hacerlo, eso lo valoro muchísimo. Cuando tengo algún logro como los que pude conseguir a principio de año, es una manera de devolver a ellos todo el respaldo que me dan. Por eso estoy muy contenta de poder seguir contando con su apoyo durante este año” destacó Moira y además agregó que “las becas, tanto de Chubut Deportes como de Comodoro Deportes, siempre fueron muy importantes para mi. Teniendo en cuenta que el Triatlón a nivel nacional no recibe mucho apoyo, por eso es fundamental sinceramente”.

Si bien los objetivos que tenía la atleta para este 2020 eran los campeonatos Sudamericano y del Mundo Sub 23, también pensaba en participar en distintas Copas Continentales dentro de Sudamerica. “Desde la Federación Internacional de Triatlón, suspendieron todo a nivel mundial. Y aunque ahora no cuento con objetivos en el corto plazo, la verdad es que me siento motivada y con ganas de que todo esto se resuelva. Siempre teniendo en cuenta que el deporte hoy está en segundo plano y la salud de todos es la prioridad”.