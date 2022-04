Miquelarena avaló el pedido de sobreseimiento a los imputados de la causa “lotería” en su respuesta a la Senadora Terenzi

Tanto el Procurador General de la Provincia como el Fiscal de Impugnación, respondieron a la presentación que realizó la Senadora Nacional de JxC, Edith Terenzi, donde solicitaba que se tomen las medidas necesarias para que no se cierre la causa “Lotería”, argumentando que no se podía avanzar en el juicio porque se perdieron todas las pruebas en el incendio de diciembre del año pasado.

La causa era por hechos de corrupción e involucraba a varios, por entonces, funcionarios del Estado Provincial sindicados como responsables de contrataciones irregulares y defraudación del Estado.

En su respuesta a la Senadora, el Procurador Jorge Miquelarena remarcó que el Ministerio Público Fiscal “se rige por el principio de objetividad”, por lo que, si no se tienen evidencias, si no es posible acreditar en el juicio la teoría del caso, no se puede continuar.

Sobre este caso en particular, informó que los documentos en los que se habían plasmado las maniobras delictivas fueron destruidas por el fuego. De tal modo que sin esas evidencias era imposible seguir. “No es decisión apresurada ni caprichosa”. Avaló y ratificó lo realizado por el fiscal Franco que consideró “debidamente fundado y adecuado a Derecho”.

CASO SÓLIDO

En el informe que el fiscal Alejandro Franco remitió a la senadora Terenzi, detalló que producto de tres años “de esforzado trabajo, construí un caso sólido, fundado en evidencias que justificaron solicitar la apertura del juicio y que se dictaminen medidas como la prisión preventiva de los principales acusados”.

Pero, “el incendio intencional del 16 de diciembre de 2021, extinguió todas las evidencias del caso”, y por eso se solicitó el sobreseimiento ya que, “esas evidencias no existen más”.

Franco también le informó a la Senadora Nacional que la acusación que había sido presentada el 13 de agosto de 2021, se guardaron en una oficina contigua a la del Procurador General y “quedó reducida a cenizas”.

“Se destruyeron 146 contrataciones originales suscriptas por los imputados, solicitud de contratación, orden de compra, orden de pago y facturas presentadas. También documentación secuestrada en domicilios de los imputados”.

También aseguró que la prueba documental, informativa y pericial sumaba unas 7 mil fojas aproximadamente y que a raíz del incendio “intencional” es imposible reconstruir la documentación original.

Esta situación con la causa “Lotería” es similar a lo que ocurrió con tantas otras que corren la misma suerte, debido a los hechos vandálicos ocurridos el 16 de diciembre de 2021, cuando se incendiaron varios edificios públicos en la ciudad de Rawson.

Es por eso que la Senadora también reitera su pedido de información y agilidad en la investigación de los responsables, tanto materiales como intelectuales, de esos hechos que tanto perjuicio causaron a la población de la provincia de Chubut.