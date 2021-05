Massoni brindó detalles del operativo de liberación de la Ruta Nacional N° 3 que estaba cortada por manifestantes

El titular de la cartera de Seguridad provincial encabezó el operativo, tras recibir la orden judicial de desalojo emitida por el Juez Federal de Rawson, Gustavo Lleral. “No vamos a permitir ningún acto que atente contra las normas de esta Provincia y que afecte lo que es la paz social”, remarcó el funcionario.

El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, realizó esta mañana una conferencia de prensa en Sala de Situación de Jefatura de Policía -Rawson-, donde brindó detalles sobre el operativo de liberación de la Ruta Nacional N° 3 en la madrugada del domingo, la cual estaba cortada por manifestantes.

En ese marco, el Ministro de Seguridad estuvo acompañado por el jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez; el subjefe de la Fuerza, Néstor Gómez Ocampo; el director de Seguridad, Paulino Gómez; el director de Policía Judicial, Eduardo Alonso y el director de recursos Humanos, Claudio Fernández.

Al respecto, Federico Massoni contó que “como es de público conocimiento, desde el pasado jueves 6, un grupo de personas identificadas con agrupaciones políticas y con sectores que defienden una postura relacionada con la explotación minera tomaron la determinación de generar un corte total de la ruta nacional Nº 3”.

Orden de desalojo

En el mismo sentido, el funcionario provincial explicó que “ante esta situación, el Gobernador Arcioni, estaba en permanente contacto conmigo, él me pide que me contacte con el Juez Federal de Rawson, Gustavo Lleral, quien me informa que había emitido la orden de desalojo el mismo día jueves 6 y se la había entregado a Gendarmería Nacional, pero que todavía no se había llevado a cabo la correspondiente liberación de la ruta”.

A su vez, el Ministro de Seguridad repasó que “como nos dimos cuenta que no se iba a llevar adelante el pedido judicial, me comunique con el Juez Lleral, para informarle que nosotros desde nuestra cartera y junto con la Policía del Chubut, estábamos en condiciones de llevar adelante la liberación de la ruta y así lo hicimos”.

Operativo sin violencia

“A partir de allí, procedimos con el correspondiente operativo, sabiendo que había entre 100 y 200 personas en forma permanente, por eso se hizo presencia, con las áreas de montada, motos, infantería, Geop y canes, que al llegar al lugar los manifestantes de forma inmediata fue la reacción de decir que iban a abandonar la ruta, sin ningún tipo de inconveniente”, detalló el funcionario.

Asimismo, Massoni aclaró que “solo hubo una persona de sexo masculina detenida, porque atacó a los efectivos policiales, increpándolo de forma violenta, en ese momento reacciona su pareja, la cual también fue demorada, pero no eran personas oriundas de la Provincia del Chubut, pero si tenían participación activa en este piquete ilegal”.

Finalmente, el Ministro de Seguridad remarcó que “desde nuestra cartera no vamos a permitir ningún acto que atente contra las normas de esta Provincia y que afecte lo que es la paz social, por eso le pedimos al Juez Federal de Rawson, Lleral, que intervenga rápidamente”.

Delito

“Nosotros no permitimos cortes de rutas porque son delitos, y mucho menos la Ruta Nacional N° 3 que es un acceso a Chubut que nos brinda salud, abastecimiento y la que une a nuestra Provincia con el resto del país”, finalizó el funcionario.