Maratónica sesión en la Legislatura

Por primera vez, la sesión fue transmitida en vivo por plataformas digitales para todos los vecinos. Hubo aprobación de solo 3 DNU del Ejecutivo, aunque aquellos que fueron rechazados en primera instancia, tras algunos cuartos intermedios, tuvieron su aprobación unánime dentro de cuatro Proyectos de Ley presentados por el oficialismo, y acompañados (con modificaciones sugeridas por la oposición) para su posterior aprobación.

De los 10 Decretos de Necesidad y Urgencia que había presentado y puesto en marcha el Ejecutivo, fueron aprobados 3. Los otros están contemplados en gran parte dentro de cuatro proyectos de Ley que se presentaron durante el segundo cuarto intermedio de esta sesión iniciada a las 10.15 de la mañana, y finalmente aprobados por los legisladores.

Los pliegos de la designación de autoridades en el Banco del Chubut volvieron a comisión, y sobre el tema, tanto el oficialismo con Rossana Artero, como el Frente Patriótico de la mano de Carlos Eliceche, presentaron dos nuevos proyectos, donde se pide entre otras cosas modificar algunas condiciones para designar a parte del directorio.

Los tres DNU aprobados fueron el 314/20, 333/20 y 344/20, mientras que los otros fueron rechazados, aunque tras un largo cuarto intermedio (el segundo del día, y el más amplio, que reanudó la sesión 13.45) el oficialismo presentó cuatro Proyectos de Ley que integraban casi en su totalidad los sietes rechazados dentro de la cámara.

Claro que dichos PL, cuentan con modificaciones que habían sido sugeridas por el Frente Patriótico y Juntos por el Cambio, para poder ser aprobados en el recinto.

Con respecto al pliego de las nuevas autoridades del Banco del Chubut, los mismos fueron enviados a comisión para su tratamiento.

En este caso, dentro de la sesión, tanto el oficialismo como la primera minoría, presentaron dos proyectos relacionados a la designación de autoridades del Banco del Chubut.

En el caso del bloque mayoritario, Artero había solicitado que su proyecto se trate sobre tablas, mientras que Eliceche presentó el suyo, admitiendo que se trataría en comisión, y solicitando que el de la ex intendenta de Rawson también vaya a comisión.

Finalmente ambos serán tratados en los próximos días, de cara a la próxima sesión.

Los proyectos que también fueron a comisión luego de tomar estado parlamentario, fueron los de Autarquía del Poder Judicial y del Legislativo, que también serán evaluados para las sesiones venideras.

Hubo varios pedidos de informe al Ejecutivo por parte de los dos bloques minoritarios, en su mayoría dirigidos al Ministerio de Seguridad que conduce Federico Massoni, además de solicitar también información sobre el estado de los aviones sanitarios de la Provincia, sobre todo en medio de la Pandemia de COVID-19.

También se solicitaron informes al Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud que conduce Cecilia Torres Otarola. Uno de ellos sobre el presupuesto destinado para el año 2020 a la puesta en funcionamiento y/o habilitación de casas-refugio para mujeres víctimas de violencia de género, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19° de la Ley XV N° 26; y otro sobre las acciones que está desarrollando dicho Ministerio y de qué manera se está asistiendo a los pobladores de menores recursos de todas las Comunas Rurales de Chubut.

Eliceche solicitó informes al Ministerio de Gobierno y Justicia, sobre las contrataciones realizadas por la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre desde el día 31 de marzo a la fecha de hoy, detallando empresas contratadas, fecha de viaje, tramos, etc.

Y también se le solicitó al Ejecutivo, desde el Frente Patriótico, que informe sobre los motivos por los cuales no se aplicaron las medidas de precaución dispuestas por el Gobierno Nacional a través de los DNU y los protocolos de acción emanados de los mismos, desde la fecha del Dictamen emitido por la Jueza Mirta Moreno que derogó todas las resoluciones del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

DNU APROBADOS

Decreto de Necesidad y Urgencia N°314/20, del Poder Ejecutivo, por el cual establece que durante el tiempo que rija la emergencia sanitaria relacionada con la Pandemia del COVID -19, a las personas que arriben a la Provincia, habiendo transitado por zonas consideradas afectadas por la misma, se les instará a permanecer aisladas durante catorce (14) días desde su ingreso y serán monitoreadas por personal de salud del Hospital de cabecera de cada localidad.

Decreto de Necesidad y Urgencia N°333/20, del Poder Ejecutivo, por el cual reglamenta el ingreso de las personas a la Provincia del Chubut.

Decreto de Necesidad y Urgencia N°344/20, del Poder Ejecutivo, por el cual exceptúa del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular a las personas afectadas a la explotación de la actividad comercial en todas las localidades de la Provincia de Chubut, quienes deberán dar cumplimiento a la reglamentación y a la totalidad de los protocolos y recomendaciones del Ministerio de Salud Provincial. Este último fue rechazado por el Frente Patriótico, aunque el oficialismo superó los dos tercios necesarios, con el acompañamiento del Bloque de Juntos por el Cambio.

Además de los DNU mencionados, se aprobó el Proyecto de Ley 015/20, presentado por el Poder Ejecutivo, el cual tiene por objeto fijar en 2023 el término de los mandatos correspondientes a los Presidentes que resulten electos en las Comunas Rurales de Aldea Beleiro y Dr. Atilio Oscar Viglione.

Se adjuntan los cuatro Proyectos de Ley que fueron aprobados por la cámara, y que integran parte de los DNU rechazados en primera instancia.