Madryn tendrá una nueva edición de Beach Tennis nacional

Será el 19, 20 y 21 de noviembre del año en curso en la costa madrynense. Los mejores jugadores y duplas del país llegarán para disputar este torneo playero

Otro evento deportivo de relevancia llegará a la ciudad de Puerto Madryn en el mes de noviembre, cuando se ponga en marcha una nueva edición del Nacional de Beach Tennis. Será organizado por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad madrynense y referentes nacionales de la actividad.

Días atrás se realizó una reunión vía Zoom que concluyó con la confirmación de esta nueva edición de Beach Tennis en Madryn entre el 19 y 21 de noviembre. Del encuentro virtual participaron los organizadores del circuito nacional de la disciplina, Eduardo Schwank, María Soledad Orseli y Soledad Oneto, junto a los organizadores locales Gustavo Di Módica, Subsecretario de Deportes del municipio portuario y los profesores Andrés Calabro y Lucas García.

Todos los encuentros se juegan en dobles y las categorías que participarán serán: Pro en caballeros, damas y mixtos; Amateurs A, B y C en damas, caballeros y mixtos; Menores Sub 16 y menores Sub 12, en damas, caballeros y mixtos.

En febrero pasado la ciudad tuvo su primera edición, realizada en el marco del Festival de Playa “Antonio Torrejón”. El éxito de esa primera experiencia motivó a organizadores a pensar en la segunda, que además de contar con jugadores del circuito nacional en todas sus categorías, podría tener a otros del nivel internacional, aunque supeditado a la situación sanitaria de los países vecinos que podrían aportar jugadores al evento.