Madryn: La Cámara Penal confirmó la condena del hombre que abusó de su hermana durante 10 años

La Cámara Penal confirmó la condena por abuso sexual gravemente ultrajante cometido contra su hermana menor de edad. Sucedió en Puerto Madryn.

El condenado, identificado con las siglas A.M., de 45 años, cometió los abusos durante 10 años. Actualmente se encuentra detenido en el Instituto Penitenciario I de Trelew por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo y el aprovechamiento de la convivencia preexistente, en la modalidad de delito continuado”.

Con el patrocinio del abogado Carlos del Mármol presentó un recurso para que su condena de primera instancia sea revisada por la Cámara Penal. Pasad el mediodía del viernes se conoció el fallo de los camaristas Rafael Lucchelli, Leonardo Pitcovsky y Flavia Trincheri donde se rechaza la impugnación y confirma la condena de 14 años de prisión en todos sus términos.

El juicio lo llevó adelante el fiscal Daniel Báez y en su momento solicitó 16 años de cárcel para el condenado. “No encuentro mayores atenuantes que el hecho de no poseer antecedentes condenatorios”, sostuvo Báez, quien calificó que “el accionar de su hermano, persona de confianza en el seno familiar, no pudo ser comprendida por la niña de 7 años, quien –según relató en su declaración- recién pudo entender lo que pasaba mucho más adelante”.

“Ahora se pudo comprobar que lo que decía era verdad, yo no mentía. Fue duro enfrentar a la familia, terminar con la hipocresía pero algo tenía que hacer porque de lo contrario era egoísta, pensaba sólo en mí y si esto seguía le iba a pasar a otra persona”, reveló la mujer luego del juicio tras admitir que «es difícil animarse a denunciar».

La víctima valoró el trabajo del Ministerio Público Fiscal al contar que había llegado a la Fiscalía «sin saber bien y sin asesoramiento hasta que en enero me llamó el fiscal Báez y me dijo que íbamos a ir a juicio». Asimismo, puso de relieve la contención que recibió del colectivo de mujeres porque “en un momento estaba desbordada y me acerqué a una marcha, ahí me ofreció ayuda mucha gente, la multisectorial y los movimientos feministas”.

Sobre la causa judicial recordó que “ellos (por su hermano y su abogado) quisieron hacer un juicio abreviado y ofrecieron plata y yo me negué porque… ¿cuánto cuesta que te arruinen la vida?”.

La joven actualmente es parte del colectivo que trabaja en la prevención y lucha contra el abuso sexual infantojuvenil.

MPF