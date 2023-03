Madryn: Condenaron a 15 años de prisión a abusador de su propia hermana menor

Un hombre de Puerto Madryn fue condenado este viernes a 15 años de prisión de efectivo cumplimiento por haber abusado sexualmente de su hermana menor de edad. Está detenido.

El Tribunal integrando por los jueces Marcela Pérez, Daniel Yangüela y María Alejandra Hernández dictó una pena de 15 años de prisión para un hombre de 35 años como autor de los delitos de abusos sexuales agravados contra su hermana menor, cometidos entre 2009 y 2019 en Puerto Madryn.

La denuncia la efectuó en la Comisaría de la Mujer. Las fiscales del juicio fueron Eugenia Vottero (foto) y Florencia Bianchi, de la Agencia de Delitos Sexuales y Violencia de Género del Ministerio Público. Las pericias psicológicas confirmaron el trauma y las secuelas de abuso en la joven.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, confirmada por el Tribunal, entre 2009 y 2019, cuando los padres se ausentaban del hogar, el hermano mayor abusaba sexualmente de la menor.

La condena, dictada de manera unánime, es por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo en concurso con abuso sexual simple agravado por el vínculo, en concurso con corrupción de menores agravado, en la modalidad de delito continuado en carácter de autor”.

Desde el Poder Judicial detallaron que se omitieron las identidades de los protagonistas para preservar la identidad y el derecho a la intimidad de la víctima.

RECHAZARON CARTA APORTADA POR EL DEFENSOR

El tribunal descartó una carta impresa que fue escrita por computadora, aportada por el abogado defensor Carlos del Mármol, donde la víctima se retractaba y pedía no continuar con la causa, indicando que no había sido escrita por la joven. En su voto, el Tribunal sostuvo: “entiendo que dicha carta no fue escrita por la joven, más allá de haberla firmado. Ha recibido a partir del develamiento influencia de sus padres, en especial de su madre, para no denunciar y luego, ya realizada la denuncia, para no continuar con el proceso en contra de su hermano mayor” y agregan que “coincidimos que el lenguaje utilizado en la carta no resulta propio de la joven, tal como se la escuchó expresarse en la Cámara Gesell”.

En tal sentido, valoraron tanto en la Cámara Gesell como en su testimonio brindado en debate, “siendo su relato verificado con los Índices de credibilidad, sumado al informe psicodiagnóstico existente y a la declaración de la hermana, lo que fue acreditado en todos sus extremos”.

DÓNDE DENUNCIAR

El 144. Línea gratuita que atiende situaciones que atentan contra la integridad de las mujeres. Atiende las 24 horas, todos los días. Si la situación es urgente podés llamar al 101

Comisaría de la Mujer (Fontana 56) Todos los días las 24 horas.

Ministerio Público Fiscal (Paulina Escardó 43): Si bien todas las denuncias realizadas en las Comisarías se renvían al Ministerio Público Fiscal, también podés radicar la denuncia personalmente de lunes a viernes de 7 a 13.

