Madryn: Cayó “La Pochola”, acusada de “sextorsión”

Se trata de Soledad Gonzalez, quien pretendía recibir 100 mil pesos por una “sextorsión”. Desde la Fiscalía advierten por la modalidad.

La Policía detuvo ayer a la tarde a Soledad Elba “La Pochola” González por una presunta extorsión telefónica. La mujer, de 29 años, se movilizaba a bordo de una motocicleta y pretendía cobrar 100 mil pesos para evitar publicar fotos íntimas del denunciante.

Horas antes, la víctima había realizado la denuncia. Y cuando recibió el llamado, en realidad atendió la policía, que se hizo pasar por él y pactó un encuentro en el acceso al barrio Procrear, sobre calle Hansen y Roca, para entregar la suma de 100 mil pesos.

Cuando la mujer arribó al lugar, fue detenida por la División de Investigaciones de la Policía. Del lugar se secuestró la motocicleta Honda Wave y su celular Motorola, que será peritado.

“Me llamó una persona que dijo que le había mandado fotos íntimas a la hija y que me iba a llamar el abogado para hacer un arreglo. Después me llamó otra persona que se identificó como abogado de la familia (utilizaba como foto de perfil la foto de un exjuez) y dijo que me iban a detener. Y ahí me solicitó 100 mil pesos para arreglar todo y que esto no salga a la luz. Quiero dejar en claro que nunca mandé fotos de nada y es claramente que me quieren estafar”, afirmó el denunciante.

La causa la lleva adelante el funcionario Juan de la Vega y en las próximas horas se realizará la audiencia de apertura de investigación y control de detención. El delito imputado es extorsión.

Desde la Fiscalía brindaron recomendaciones para evitar caer en la extorsión o estafa. “El modus operanti es alguien que se pone en contacto con el usuario a través de un perfil de una mujer y, tras un breve intercambio, le pide fotos íntimas y su celular. Luego, lo contactan diciéndole que si no paga una suma de dinero van a publicar las fotos” explicaron desde la Fiscalía y brindaron consejos para evitar la “sextorsión”. «Sentido común. Es el consejo más obvio pero si te contacta una mujer de perfil atractivo, que creó el usuario hace pocos días, no la conocés y con la cual no tenés amigos en común. Y, sumado a esto, te pide fotos íntimas, deberías sospechar”, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

«Entablar un contacto de índole sexual, enviado fotos íntimas a alguien que te contactó por Facebook, genera que sea probable que te engañen”, explicaron y sostuvieron que en los casos es importante realizar la denuncia en la Comisaría o en la Fiscalía.