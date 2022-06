“Macri habló sobre Chubut para defender a sus amigos que no quieren pagar impuestos”

El concejal Federico Garitano se refiere así respecto de las declaraciones realizadas en una radio de Puerto Madryn, por el ex mandatario Mauricio Macri.“Hace pocas horas, el ex Presidente Macri, brindó una entrevista a un medio de comunicación de nuestra ciudad, en la cual tuvo expresiones desafortunadas hacia los chubutenses, la dirigencia y, en particular, hacia el Intendente Gustavo Sastre.

Realmente no puede extrañarnos la forma de hacer campaña electoral del macrismo, siempre desacreditando y mintiendo lo vemos permanentemente en sus diarios, radios y canales amigos.

Además de parecer que no tuvo nada que ver con la situación económica que atraviesa el país producto de su desafortunada gestión, se dedicó a defender a sus amigos empresarios que no quieren pagar impuestos o, como en este caso, una tasa municipal. Hablar con tanto desprecio de las decisiones que toma una ciudad, decisión que se logró con el acompañamiento de todos los concejales incluida la concejala del PRO Dominguez, para que los empresarios favorecidos por los proyectos de explotación de la energía eólica dejen algo de sus cuantiosas ganancias en la provincia es, mínimamente, irrespetuoso.

Nosotros sabemos que está en campaña para Ignacio Torres un candidato del PRO, que mezcla la situación nacional con la provincial, que no considera ni un poquito que su gobierno produjo un desastre en la economía nacional, provincial y municipal pero principalmente en la economía del pueblo

Macri, a cualquier precio desea posicionarse, porque su opositor en la interna, Rodriguez Larreta, vino a la provincia y ni lo nombra, en fin, es Macri.

Pero no tenemos que dejarnos faltar el respeto por alguien que en 4 años nunca hizo nada por la provincia y hoy viene a hablar del potencial turístico de Chubut.

Creo que no tenemos que dejarnos atropellar por una puja interna y seguir defendiendo los intereses de la ciudad y sus habitantes.