Luque, Linares e intendentes con el secretario de Energía de la Nación en Comodoro

El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, y el precandidato a senador nacional del Frente de Todos, Carlos Linares, mantuvieron hoy una auspiciosa reunión en la que se abordó el futuro de la región en materia energética y todo su potencial.

Del encuentro participaron también varios intendentes de la provincia, quienes compartieron sus problemáticas e inquietudes para toda la zona, afectada en gran medida por una crisis cada vez más compleja.

“Sin energía no hay producción, no hay inversiones, no hay futuro”, afirmó Linares, al tiempo que subrayó la importancia de la visita del funcionario nacional «porque demuestra el compromiso del gobierno por nuestra provincia y la región».

Al término de la reunión, Linares manifestó que “lo que nos está pasando hoy en Chubut con la energía es el resultado de cuando desaparece la inversión del Estado. Nos pasó en la comarca, pasó en el corredor bioceánico, pasa en Senguer, en Río Mayo, en Sarmiento. Tenemos que entender que sin energía no hay futuro, no hay inversión. Vamos a poner a nivel nacional una agenda urgente de las necesidades de Chubut. No podemos esperar nada de este gobierno provincial”, dijo.

Por su lado, el intendente de Comodoro explicó que la reunión había sido organizada para recibir “las problemáticas energéticas de los municipios de la región”, y sostuvo que “es muy importante seguir siendo escuchados por este gobierno federal”.

A su turno, Martínez agradeció la invitación del intendente de Comodoro Rivadavia destacó su rol como el de Linares al calificar a ambos dirigentes como “personas de consulta permanente”.

Además, Martínez se refirió al trabajo realizado por Linares: «Son la primera cara del Estado, tienen que dar respuesta permanentemente, y sé que Carlos va a llevar esa experiencia al Congreso y vamos a seguir trabajando codo a codo, como lo hicimos levantando la voz contra el gobierno de Macri. Él fue uno de los precursores en la primera región en organizarse y pararse contra esas políticas que destruían los puestos de trabajo”.